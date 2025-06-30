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Свыше 2,4 тысячи заявок подали на регпрограмму "Герои Подмосковья" - РИА Новости, 30.06.2025
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Новости Подмосковья
 
20:10 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/geroi-2026388219.html
Свыше 2,4 тысячи заявок подали на регпрограмму "Герои Подмосковья"
Свыше 2,4 тысячи заявок подали на регпрограмму "Герои Подмосковья" - РИА Новости, 30.06.2025
Свыше 2,4 тысячи заявок подали на регпрограмму "Герои Подмосковья"
Более 2,4 тысячи заявок подано на участие в региональной образовательной программе "Герои Подмосковья", сообщила пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T20:10:00+03:00
2025-06-30T20:10:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 2,4 тысячи заявок подано на участие в региональной образовательной программе "Герои Подмосковья", сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Первая образовательная программа “Время Героев”, которая запущена на федеральном уровне, была успешной, масштабной. Ее идеологом был наш президент. Цель этого большого проекта – сделать так, чтобы ребята, которые обладают званиями, регалиями, могли реализовать себя не только на передовой, но и на гражданке. Сейчас подобная программа есть в каждом регионе, в том числе в Московской области", – сказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что количество поданных заявок говорит о большом запросе бойцов, возвращающихся с передовой. "И задача Общественного совета – оказать максимальное содействие всем, кто себя проявил. Они должны получить шанс, возможность осуществить свою мечту, найти себя в разных отраслях, профессиях. Несомненно, большую роль в этой программе играет наставничество. Мы эту работу готовы осуществлять, сопровождать. Но во многом миссия наставника зависит от участника. Важно, чтобы было желание учиться", – отметил Воробьев. Так, 2 тысячи заявок на участие в регпрограмме было подано от кандидатов из Московской области и 456 – из 69 регионов страны. Стать слушателем мог любой участник боевых действий СВО независимо от пола, имеющий высшее образование и управленческий опыт. Необходимо было заполнить анкету, написать эссе, пройти тестирование (к нему допустили всех, кто подал заявки) и очное собеседование с кадровыми аналитиками, членами правительства и главами ОМСУ. Общественный совет под руководством Воробьева в понедельник утвердил 70 участников программы, готовых приступить к годовому обучению. Они имеют боевые заслуги и госнаграды, полученные за период спецоперации. В их числе – Герой России, два генерала, офицеры элитных спецподразделений, десантники подмосковной 45-й бригады спецназначения ВДВ и другие военные. 30 же военнослужащих, которые на данный момент выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, попали в резерв для отложенного обучения. Кроме того, на заседании совета утвердили наставников из числа членов правительства Московской области, руководителей муниципальных образований, депутатов Госдумы и Мособлдумы, которых закрепили за каждым участником. Очно-заочное годовое обучение, программа которого разработана совместно с ВШГУ РАНХиГС, начнется в сентябре. Для участников подготовили четыре очных модуля на базе мастерской управления "Сенеж": "Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление", "Современные технологии управления". Кроме того, каждый пройдет стажировку у своего наставника, в рамках которой будет выполнять практические задачи, попробует себя в разных направлениях, обретет квалификацию, изучит нормативно-правовую базу, принципы управления регионом, познакомится с командой. В ходе обучения участник будет вести индивидуальный дневник, а наставник – оценивать его работу, корректировать карьерный трек, направлять отчеты организаторам для анализа и корректировки программы обучения. По итогу каждый презентует свои достижения. В завершение лучшим участникам предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.
https://ria.ru/20250630/vorobev-2026385392.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россия
Свыше 2,4 тысячи заявок подали на регпрограмму "Герои Подмосковья"

Бойцы СВО подали более 2,4 тысячи заявок на программу "Герои Подмосковья"

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 2,4 тысячи заявок подано на участие в региональной образовательной программе "Герои Подмосковья", сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Первая образовательная программа “Время Героев”, которая запущена на федеральном уровне, была успешной, масштабной. Ее идеологом был наш президент. Цель этого большого проекта – сделать так, чтобы ребята, которые обладают званиями, регалиями, могли реализовать себя не только на передовой, но и на гражданке. Сейчас подобная программа есть в каждом регионе, в том числе в Московской области", – сказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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Он отметил, что количество поданных заявок говорит о большом запросе бойцов, возвращающихся с передовой.
"И задача Общественного совета – оказать максимальное содействие всем, кто себя проявил. Они должны получить шанс, возможность осуществить свою мечту, найти себя в разных отраслях, профессиях. Несомненно, большую роль в этой программе играет наставничество. Мы эту работу готовы осуществлять, сопровождать. Но во многом миссия наставника зависит от участника. Важно, чтобы было желание учиться", – отметил Воробьев.
Так, 2 тысячи заявок на участие в регпрограмме было подано от кандидатов из Московской области и 456 – из 69 регионов страны. Стать слушателем мог любой участник боевых действий СВО независимо от пола, имеющий высшее образование и управленческий опыт. Необходимо было заполнить анкету, написать эссе, пройти тестирование (к нему допустили всех, кто подал заявки) и очное собеседование с кадровыми аналитиками, членами правительства и главами ОМСУ.
Общественный совет под руководством Воробьева в понедельник утвердил 70 участников программы, готовых приступить к годовому обучению. Они имеют боевые заслуги и госнаграды, полученные за период спецоперации. В их числе – Герой России, два генерала, офицеры элитных спецподразделений, десантники подмосковной 45-й бригады спецназначения ВДВ и другие военные. 30 же военнослужащих, которые на данный момент выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, попали в резерв для отложенного обучения.
Кроме того, на заседании совета утвердили наставников из числа членов правительства Московской области, руководителей муниципальных образований, депутатов Госдумы и Мособлдумы, которых закрепили за каждым участником.
Очно-заочное годовое обучение, программа которого разработана совместно с ВШГУ РАНХиГС, начнется в сентябре. Для участников подготовили четыре очных модуля на базе мастерской управления "Сенеж": "Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление", "Современные технологии управления".
Кроме того, каждый пройдет стажировку у своего наставника, в рамках которой будет выполнять практические задачи, попробует себя в разных направлениях, обретет квалификацию, изучит нормативно-правовую базу, принципы управления регионом, познакомится с командой.
В ходе обучения участник будет вести индивидуальный дневник, а наставник – оценивать его работу, корректировать карьерный трек, направлять отчеты организаторам для анализа и корректировки программы обучения. По итогу каждый презентует свои достижения.
В завершение лучшим участникам предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.
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