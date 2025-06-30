https://ria.ru/20250630/geroi-2026388219.html

Свыше 2,4 тысячи заявок подали на регпрограмму "Герои Подмосковья"

Свыше 2,4 тысячи заявок подали на регпрограмму "Герои Подмосковья" - РИА Новости, 30.06.2025

Свыше 2,4 тысячи заявок подали на регпрограмму "Герои Подмосковья"

Более 2,4 тысячи заявок подано на участие в региональной образовательной программе "Герои Подмосковья", сообщила пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T20:10:00+03:00

2025-06-30T20:10:00+03:00

2025-06-30T20:10:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 2,4 тысячи заявок подано на участие в региональной образовательной программе "Герои Подмосковья", сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Первая образовательная программа “Время Героев”, которая запущена на федеральном уровне, была успешной, масштабной. Ее идеологом был наш президент. Цель этого большого проекта – сделать так, чтобы ребята, которые обладают званиями, регалиями, могли реализовать себя не только на передовой, но и на гражданке. Сейчас подобная программа есть в каждом регионе, в том числе в Московской области", – сказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что количество поданных заявок говорит о большом запросе бойцов, возвращающихся с передовой. "И задача Общественного совета – оказать максимальное содействие всем, кто себя проявил. Они должны получить шанс, возможность осуществить свою мечту, найти себя в разных отраслях, профессиях. Несомненно, большую роль в этой программе играет наставничество. Мы эту работу готовы осуществлять, сопровождать. Но во многом миссия наставника зависит от участника. Важно, чтобы было желание учиться", – отметил Воробьев. Так, 2 тысячи заявок на участие в регпрограмме было подано от кандидатов из Московской области и 456 – из 69 регионов страны. Стать слушателем мог любой участник боевых действий СВО независимо от пола, имеющий высшее образование и управленческий опыт. Необходимо было заполнить анкету, написать эссе, пройти тестирование (к нему допустили всех, кто подал заявки) и очное собеседование с кадровыми аналитиками, членами правительства и главами ОМСУ. Общественный совет под руководством Воробьева в понедельник утвердил 70 участников программы, готовых приступить к годовому обучению. Они имеют боевые заслуги и госнаграды, полученные за период спецоперации. В их числе – Герой России, два генерала, офицеры элитных спецподразделений, десантники подмосковной 45-й бригады спецназначения ВДВ и другие военные. 30 же военнослужащих, которые на данный момент выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, попали в резерв для отложенного обучения. Кроме того, на заседании совета утвердили наставников из числа членов правительства Московской области, руководителей муниципальных образований, депутатов Госдумы и Мособлдумы, которых закрепили за каждым участником. Очно-заочное годовое обучение, программа которого разработана совместно с ВШГУ РАНХиГС, начнется в сентябре. Для участников подготовили четыре очных модуля на базе мастерской управления "Сенеж": "Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление", "Современные технологии управления". Кроме того, каждый пройдет стажировку у своего наставника, в рамках которой будет выполнять практические задачи, попробует себя в разных направлениях, обретет квалификацию, изучит нормативно-правовую базу, принципы управления регионом, познакомится с командой. В ходе обучения участник будет вести индивидуальный дневник, а наставник – оценивать его работу, корректировать карьерный трек, направлять отчеты организаторам для анализа и корректировки программы обучения. По итогу каждый презентует свои достижения. В завершение лучшим участникам предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.

https://ria.ru/20250630/vorobev-2026385392.html

https://ria.ru/20250627/podmoskove-2025929470.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия