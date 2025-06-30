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В Госдуму внесут проект о новых правилах расчета оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 30.06.2025
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04:16 30.06.2025 (обновлено: 04:30 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/gd-2026194439.html
В Госдуму внесут проект о новых правилах расчета оплаты услуг ЖКХ
В Госдуму внесут проект о новых правилах расчета оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 30.06.2025
В Госдуму внесут проект о новых правилах расчета оплаты услуг ЖКХ
В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается изменить правила расчета оплаты за услуги ЖКХ, потребляемые для содержания общего имущества в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T04:16:00+03:00
2025-06-30T04:30:00+03:00
жкх
россия
владимир кошелев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается изменить правила расчета оплаты за услуги ЖКХ, потребляемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД), заменив нормативный метод расчета при наличии общедомовых приборов учета (ОДПУ) на ежемесячную оплату по факту потребления, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. "Представляется целесообразным пересмотреть положения части 9.2 статьи 156 ЖК РФ, установив приоритет фактического порядка определения стоимости КР (коммунальных ресурсов) на СОИ (содержание общего имущества). Иными словами, стоимость коммунального ресурса, потребляемого в целях содержания общего имущества, вне зависимости от наличия волеизъявления собственников помещений в МКД, при наличии ОДПУ должна определяться исключительно на основании показаний ОДПУ по итогам расчетного периода", - сказано в пояснительной записке. В действующем законодательстве отмечается, что, если в МКД установлен ОДПУ, то собственники платят за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества по нормативам, а перерасчет по фактическим показаниям ОДПУ проводится только в конце года, что создает кассовые разрывы для управляющих организаций, которые вынуждены платить ресурсоснабжающим организациям (РСО) за реальный объем потребления, но не могут взыскать эти средства с жильцов до перерасчета. Данная ситуация приводит к недофинансированию ремонта и ухудшению условий проживания. Кроме того, законопроект предусматривает переходный период для адаптации к новым правилам. По мнению авторов инициативы, предлагаемое изменение обеспечит прозрачность расчетов платы за КР на СОИ, нивелирует дисбаланс в финансовых взаимоотношениях участников рынка, следовательно, гарантирует гражданам надлежащее исполнение всех обязательств со стороны лица, осуществляющего управление МКД. Как рассказал в беседе с РИА Новости соавтор проекта, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, принятие данного проекта для собственников означает, что платить они будут ровно за тот объем ресурсов, который был реально израсходован на содержание общего имущества в доме. По его словам, ежемесячная квитанция будет отражать истинное потребление дома, как это уже привычно для индивидуальных счетчиков, устраняя любые неожиданности в конце года. Он добавил, что у граждан "появится мотивация к экономии". "Видя фактическое потребление, жильцы и управляющая компания получат стимул к более бережному отношению к ресурсам, что снижает общие расходы. Управляющие компании смогут оперативно и в полном объеме рассчитываться с поставщиками ресурсов, избегая долгов и кассовых разрывов. Средства, которые собираются на ремонт и содержание дома, будут использоваться по прямому назначению – на улучшение жилья, а не на покрытие коммунальных долгов. Это не просто изменение в законе – это шаг к более ухоженному жилищному фонду, где каждый рубль работает на комфорт жильцов", - заключил он.
https://realty.ria.ru/20250627/gosduma-2025832632.html
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жкх, россия, владимир кошелев, госдума рф, общество
ЖКХ, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут проект о новых правилах расчета оплаты услуг ЖКХ

В Госдуму внесут проект о расчете оплаты за услуги ЖКХ в многоквартирных домах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается изменить правила расчета оплаты за услуги ЖКХ, потребляемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД), заменив нормативный метод расчета при наличии общедомовых приборов учета (ОДПУ) на ежемесячную оплату по факту потребления, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
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"Представляется целесообразным пересмотреть положения части 9.2 статьи 156 ЖК РФ, установив приоритет фактического порядка определения стоимости КР (коммунальных ресурсов) на СОИ (содержание общего имущества). Иными словами, стоимость коммунального ресурса, потребляемого в целях содержания общего имущества, вне зависимости от наличия волеизъявления собственников помещений в МКД, при наличии ОДПУ должна определяться исключительно на основании показаний ОДПУ по итогам расчетного периода", - сказано в пояснительной записке.
В действующем законодательстве отмечается, что, если в МКД установлен ОДПУ, то собственники платят за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества по нормативам, а перерасчет по фактическим показаниям ОДПУ проводится только в конце года, что создает кассовые разрывы для управляющих организаций, которые вынуждены платить ресурсоснабжающим организациям (РСО) за реальный объем потребления, но не могут взыскать эти средства с жильцов до перерасчета. Данная ситуация приводит к недофинансированию ремонта и ухудшению условий проживания.
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Кроме того, законопроект предусматривает переходный период для адаптации к новым правилам.
По мнению авторов инициативы, предлагаемое изменение обеспечит прозрачность расчетов платы за КР на СОИ, нивелирует дисбаланс в финансовых взаимоотношениях участников рынка, следовательно, гарантирует гражданам надлежащее исполнение всех обязательств со стороны лица, осуществляющего управление МКД.
Как рассказал в беседе с РИА Новости соавтор проекта, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, принятие данного проекта для собственников означает, что платить они будут ровно за тот объем ресурсов, который был реально израсходован на содержание общего имущества в доме. По его словам, ежемесячная квитанция будет отражать истинное потребление дома, как это уже привычно для индивидуальных счетчиков, устраняя любые неожиданности в конце года. Он добавил, что у граждан "появится мотивация к экономии".
"Видя фактическое потребление, жильцы и управляющая компания получат стимул к более бережному отношению к ресурсам, что снижает общие расходы. Управляющие компании смогут оперативно и в полном объеме рассчитываться с поставщиками ресурсов, избегая долгов и кассовых разрывов. Средства, которые собираются на ремонт и содержание дома, будут использоваться по прямому назначению – на улучшение жилья, а не на покрытие коммунальных долгов. Это не просто изменение в законе – это шаг к более ухоженному жилищному фонду, где каждый рубль работает на комфорт жильцов", - заключил он.
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