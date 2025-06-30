https://ria.ru/20250630/gaza-2026183743.html

При обстрелах школ в секторе Газа погибли семь человек, пишут СМИ

При обстрелах школ в секторе Газа погибли семь человек, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025

При обстрелах школ в секторе Газа погибли семь человек, пишут СМИ

Более семи человек погибли в результате обстрелов израильской армии трех школ, где разместились перемещенные из-за военных действий лица в секторе Газа, сообщил РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T00:44:00+03:00

2025-06-30T00:44:00+03:00

2025-06-30T00:51:00+03:00

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2598a66cb5a604df890a08a4d853da21.jpg

ДОХА, 30 июн - РИА Новости. Более семи человек погибли в результате обстрелов израильской армии трех школ, где разместились перемещенные из-за военных действий лица в секторе Газа, сообщил телеканалу "Аль-Джазира" источник в службе скорой помощи сектора. По его информации, израильтяне за последние несколько часов атаковали три школы, в которых проживают перемещенные лица, в районах Аз-Зейтун, Аль-Туффа и Джабалия на севере сектора Газа. "Четыре человека погибли, несколько пострадали в результате обстрела школы с перемещенными лицами в Джабалии. Еще три человека погибли, несколько пострадали в такой же школе в районе Аз-Зейтун", - отметил источник. Число погибших в школе Аль-Туффа, по его словам, пока неизвестно.

https://ria.ru/20250629/tramp--2026099465.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа