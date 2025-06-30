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При обстрелах школ в секторе Газа погибли семь человек, пишут СМИ
При обстрелах школ в секторе Газа погибли семь человек, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2025
При обстрелах школ в секторе Газа погибли семь человек, пишут СМИ
Более семи человек погибли в результате обстрелов израильской армии трех школ, где разместились перемещенные из-за военных действий лица в секторе Газа, сообщил РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T00:44:00+03:00
2025-06-30T00:44:00+03:00
2025-06-30T00:51:00+03:00
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ДОХА, 30 июн - РИА Новости. Более семи человек погибли в результате обстрелов израильской армии трех школ, где разместились перемещенные из-за военных действий лица в секторе Газа, сообщил телеканалу "Аль-Джазира" источник в службе скорой помощи сектора. По его информации, израильтяне за последние несколько часов атаковали три школы, в которых проживают перемещенные лица, в районах Аз-Зейтун, Аль-Туффа и Джабалия на севере сектора Газа. "Четыре человека погибли, несколько пострадали в результате обстрела школы с перемещенными лицами в Джабалии. Еще три человека погибли, несколько пострадали в такой же школе в районе Аз-Зейтун", - отметил источник. Число погибших в школе Аль-Туффа, по его словам, пока неизвестно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа
При обстрелах школ в секторе Газа погибли семь человек, пишут СМИ
Аль-Джазира: при обстрелах израильтянами трех школ в Газе погибли семь человек