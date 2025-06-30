https://ria.ru/20250630/gaz-2026204633.html
Российский посол рассказал о росте доли Норвегии на газовом рынке Европы
Российский посол рассказал о росте доли Норвегии на газовом рынке Европы - РИА Новости, 30.06.2025
Российский посол рассказал о росте доли Норвегии на газовом рынке Европы
Доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании на фоне сокращения закупок из России увеличилась с 20-25% до более чем 30%, однако потенциал роста поставок... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T08:13:00+03:00
2025-06-30T08:13:00+03:00
2025-06-30T08:14:00+03:00
экономика
россия
норвегия
великобритания
николай корчунов
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150854/14/1508541470_145:0:1059:514_1920x0_80_0_0_912b3a27ed0285bc83b3a2c136c76eb3.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании на фоне сокращения закупок из России увеличилась с 20-25% до более чем 30%, однако потенциал роста поставок норвежского газа ограничен или даже исчерпан из-за прогнозируемого истощения ресурсов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "Норвегия, бесспорно, стала бенефициаром европейского энергокризиса, хорошо заработав на скачке цен и закрепившись в роли крупнейшего экспортера газа в Европу. На фоне сокращения закупок из России доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании увеличилась с 20-25 до более чем 30% (124 миллиардов кубометров в 2024 году)", - сказал дипломат. Посол добавил, что возможности Осло по дальнейшему наращиванию поставок весьма ограничены или даже исчерпаны, поскольку через несколько лет в Норвегии прогнозируется снижение объемов добычи и экспорта в связи с постепенным истощением ресурсной базы на норвежском континентальном шельфе. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля сжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250611/evropa-2022038053.html
https://ria.ru/20250609/gaz-2021326427.html
россия
норвегия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150854/14/1508541470_259:0:944:514_1920x0_80_0_0_37a1e6817bc0fd1eda0999d9643dfa73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, норвегия, великобритания, николай корчунов, евросоюз
Экономика, Россия, Норвегия, Великобритания, Николай Корчунов, Евросоюз
Российский посол рассказал о росте доли Норвегии на газовом рынке Европы
Посол Корчунов: доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании превысила 30%
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Доля Норвегии на газовом рынке ЕС и Великобритании на фоне сокращения закупок из России увеличилась с 20-25% до более чем 30%, однако потенциал роста поставок норвежского газа ограничен или даже исчерпан из-за прогнозируемого истощения ресурсов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"Норвегия, бесспорно, стала бенефициаром европейского энергокризиса, хорошо заработав на скачке цен и закрепившись в роли крупнейшего экспортера газа в Европу
. На фоне сокращения закупок из России
доля Норвегии
на газовом рынке ЕС
и Великобритании
увеличилась с 20-25 до более чем 30% (124 миллиардов кубометров в 2024 году)", - сказал дипломат.
Посол добавил, что возможности Осло
по дальнейшему наращиванию поставок весьма ограничены или даже исчерпаны, поскольку через несколько лет в Норвегии прогнозируется снижение объемов добычи и экспорта в связи с постепенным истощением ресурсной базы на норвежском континентальном шельфе.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля сжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.