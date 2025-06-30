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Где вкусно поесть: гид по лучшим гастрофестивалям лета

Лучшие гастрофестивали лета 2025

Где вкусно поесть: гид по лучшим гастрофестивалям лета

Отпуск может стать гастрономическим приключением, если подгадать его под даты кулинарных праздников, которых летом в России много. Есть локальные фестивали,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T03:45:00+03:00

2025-06-30T03:45:00+03:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Отпуск может стать гастрономическим приключением, если подгадать его под даты кулинарных праздников, которых летом в России много. Есть локальные фестивали, есть проходящие сразу в нескольких регионах страны, как, например, "Гастрономические маршруты России". Главными героями мероприятий становятся папоротник, рыба, огурцы, сыр, вишня, а еще — традиционные блюда народов, живущих в нашей стране. Куда отправиться на дегустацию — в материале РИА Новости.ИюньФестивали селедки в Переславле-Залесском и шаньги в Сыктывкаре завершились в первой половине июня. Теперь важно не пропустить другие.Фестиваль VK "Гастрономические маршруты России" (12–29 июня, Москва, Петербург, Сочи, Красноярск, Нижний Новгород)До конца июня в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Красноярске на фестивале VK "Гастрономические маршруты России" почти в 80 ресторанах гости смогут познакомиться с кухней и традициями разных регионов страны. Продукты локальные, подача авторская, ощущения — как при турпоездке в новый город. В меню — ягненок из Хакасии, якутский сугудай, холодный карельский свекольник, ярославские пельмешки — ярушки и еще десятки других блюд."ПапоротнИКРАб" (15–22 июня, Камчатка)Дикорастущий папоротник, свежие крабы, вкуснейшая икра и тихоокеанский лосось — деликатесы, за которыми стоит отправиться на Камчатку. С 15 по 22 июня в ресторанах региона пройдет гастрономическая неделя. Обещаны ужины из локальных продуктов и мастер-классы от ведущих шеф-поваров."Битва вкусов" (28–29 июня, Пенза)В последние выходные июня местных жителей и туристов ждут в Центральном парке культуры и отдыха имени Белинского. Там пройдут дегустации авторских блюд из местных продуктов, кулинарные уроки для детей и взрослых, концерт и ярмарка."Сытый бабр" (28–29 июня, Иркутск)В Иркутске желающие посетить гастрономический праздник за два дня смогут оценить угощения в 40 локациях и попробовать вкусные блюда от сотни заведений питания. В финале события гостей ждет торт-рекордсмен весом в полторы тонны."Быг-Быг" (28–29 июня, д. Старые Быги, Удмуртия)В программе — вкусные блюда по удмуртским, ненецким, марийским традиционным рецептам, сочные табани и перепечи. Можно попробовать еду от удмуртских бабушек, которую готовят из поколения в поколение, а также стать участником народных игр, кулинарных и танцевальных поединков.Июль"На гребне!" (с 1 по 16 июля по всей России)На VIII Всероссийском празднике дальневосточного гребешка шеф-повара ресторанов создадут специальное меню, где главным ингредиентом будет именно этот морепродукт. Его добавят в ризотто и поке, гаспачо и десерты — вместе с ананасом, клубникой и шоколадом. Гостям предложат попробовать сет-меню и стать участниками тематических вечеринок."Ах! Фест" (5 июля, с. Алтайское, Алтайский край)"Приезжай, пробуй, наслаждайся, отдыхай!" — так звучит девиз события, где участникам предлагают погрузиться в гастрономическую ностальгию и попробовать блюда, которые в детстве ели у бабушки. Там — дегустации, кулинарные баттлы от шеф-поваров, мастер-классы, традиционные игры, ярмарка и музыка."Гастролис" (5 июля, с. Оползневое, Крым)Гастрономический праздник проходит на пляже, там можно совместить еду и отдых. На фуд-корте гости пробуют местные деликатесы, десять часов нон-стоп танцуют под живую музыку и участвуют в пляжных активностях. Продегустировать можно кухню Азии, Германии, Италии, Мексики. Шашлыки и сладости тоже будут."Горький крафт" (5–6 июля, Нижний Новгород)Из названия следует, что мероприятие посвящено крафтовым напиткам, произведенным в разных регионах страны. Организаторы обещают незабываемую атмосферу, специалитеты местной гастрономии и много отличной музыки. Полезные лекции и увлекательные мастер-классы тоже запланированы."В Сибири — Есть!" (11–13 июля, Новосибирск)Добро пожаловать на Михайловскую набережную реки Оби. Там — фуд-корты под открытым небом и кулинарные баттлы для детей, любителей и профессионалов. Записаться на них нужно заранее, список блюд выдается на старте кулинарного соревнования. Ярмарка и различные шоу тоже будут."Вишневарова" (11–12 июля, Уварово, Тамбовская область)Уварово называют самым вишневым местом России, там отличные ягодные сады. Для гостей приготовят вишневый суп, мохито и предложат продегустировать вкуснейшее варенье.Еще один праздник, посвященный этой ягоде, пройдет во Владимире 19 июля. На "Владимирской вишне" посетителей ждут интерактивные площадки, фотозоны, конкурсы, розыгрыши, мастер-классы, пироги и городской музыкальный фестиваль."Праздник огурца" (19 июля, Суздаль)Музей деревянного зодчества — традиционная площадка для проведения события. Но участвует в празднике весь город: гулянья и пробы блюд повсюду. Гостей угощают экзотикой из зеленого овоща — от чипсов до варенья, делятся секретами засолки и предлагают проявить свои способности в фигурной резьбе по овощам."Кухня на углях" (20 июля, Углич)Фестиваль "Углече Поле" посвящен основанию города. Одной из основных локаций станет "Кухня на углях". На пикнике гости продегустрируют блюда из местных продуктов и смогут попробовать себя в роли шеф-повара в стейк-баттле.АвгустГастрофест на "Роза Хутор" (1–3 августа, Красная Поляна)На одной площадке соберутся лучшие шеф-повара юга России. В каждом заведении-партнере гостям предложат специальное меню с фиксированной ценой, которое познакомит с кухней местных регионов в авторской интерпретации. Кроме дегустаций — музыкальные выступления, розыгрыши, мастер-классы и фотозона.Сырный фестиваль "Сыр. Пир. Мир" (1–3 августа, д. Дубровское, Московская область)Сюда приедут любители фермерской продукции. Гости смогут продегустировать и купить сыры, молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, вкуснейший хлеб, мед, вино."Вкусы России" (14–24 августа, Москва)Ежегодно гастрономический праздник в Москве посещает до 1,5 миллиона гостей. Тут — продукты и блюда со всех уголков страны. Угощения можно не только попробовать, но и купить. Развлекательная программа тоже есть: мастер-классы, концерты, выступления коллективов в национальных костюмах.Камышинский арбузный фестиваль (23 августа, Камышин, Волгоградская область)Участие в Арбузном параде и бесчисленные пробы гигантской ягоды — обязательная часть программы праздника. В эти дни город превращается в арбузную столицу, многие жители — в сказочных героев и персонажей мультфильмов. И все едят очень много арбузов — в среднем гостям достается до 60 тонн.Городской пикник "Пир на Волге" (23–24 августа, Ярославль)Народный праздник под открытым небом пройдет в парке 1000-летия Ярославля на стрелке Которосли и Волги. В программе — дегустации, кулинарные шоу, концерты и конкурсы."День варенья" (23–24 августа, д. Мураново, Московская область)В ежегодном сезонном мероприятии музея-заповедника "Мураново" гостей познакомят с хитростями приготовления варенья. Желающих проконсультируют ведущие джеммейкеры России. Бонус — десятки неожиданных рецептов и кулинарных лайфхаков. А также ярмарка и веселая музыка. Готовьте большие ложки!

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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