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"Уже воюем": французы впали в панику после заявления Генштаба о России - РИА Новости, 30.06.2025
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23:24 30.06.2025 (обновлено: 23:25 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/frantsiya-2026404287.html
"Уже воюем": французы впали в панику после заявления Генштаба о России
"Уже воюем": французы впали в панику после заявления Генштаба о России - РИА Новости, 30.06.2025
"Уже воюем": французы впали в панику после заявления Генштаба о России
Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают призыв начальника Генерального штаба ВС Франции Тьерри Буркхара сделать все, чтобы изменить ход... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T23:24:00+03:00
2025-06-30T23:25:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают призыв начальника Генерального штаба ВС Франции Тьерри Буркхара сделать все, чтобы изменить ход украинского конфликта, из чего следует, что генерал считает свою страну воюющей стороной."Мы воюем с Россией? Это заявление абсолютно возмутительно. Это показывает, до какой степени Макрон втягивает нас в историю, которая нас не касается", — написал один из комментаторов."В конечном итоге скрывать от нас факты становится больше невозможно", —подчеркнул другой."Как приятно сегодня чувствовать себя американцем или русским и стыдиться быть французом!", — отметил еще один пользователь."Вначале нам говорили, что у русских скоро не останется танков... "Эксперты" ничего не знают!", — заключили читатели.Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в четверг отмечала, что Франция уже плотно закрепилась в роли главного милитариста Европы, о чём свидетельствуют и заявления президента Эммануэля Макрона, который пообещал в ближайшее время сформулировать предложения по размещению в разных частях ЕС французских самолетов с ядерным вооружением. По словам Ждановой, французский лидер в своих заявлениях отчётливо балансирует на грани ядерного шантажа.
https://ria.ru/20250630/frantsiya-2026303363.html
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон

"Уже воюем": французы впали в панику после заявления Генштаба о России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают призыв начальника Генерального штаба ВС Франции Тьерри Буркхара сделать все, чтобы изменить ход украинского конфликта, из чего следует, что генерал считает свою страну воюющей стороной.
"Мы воюем с Россией? Это заявление абсолютно возмутительно. Это показывает, до какой степени Макрон втягивает нас в историю, которая нас не касается", — написал один из комментаторов.
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"В конечном итоге скрывать от нас факты становится больше невозможно", —подчеркнул другой.
"Как приятно сегодня чувствовать себя американцем или русским и стыдиться быть французом!", — отметил еще один пользователь.
"Вначале нам говорили, что у русских скоро не останется танков... "Эксперты" ничего не знают!", — заключили читатели.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в четверг отмечала, что Франция уже плотно закрепилась в роли главного милитариста Европы, о чём свидетельствуют и заявления президента Эммануэля Макрона, который пообещал в ближайшее время сформулировать предложения по размещению в разных частях ЕС французских самолетов с ядерным вооружением.
По словам Ждановой, французский лидер в своих заявлениях отчётливо балансирует на грани ядерного шантажа.
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