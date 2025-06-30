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Во Франции пришли в ярость из-за требований Зеленского - РИА Новости, 30.06.2025
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14:28 30.06.2025 (обновлено: 20:50 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/frantsiya-2026303363.html
Во Франции пришли в ярость из-за требований Зеленского
Во Франции пришли в ярость из-за требований Зеленского - РИА Новости, 30.06.2025
Во Франции пришли в ярость из-за требований Зеленского
Париж поступает кощунственно, выделяя миллиарды Владимиру Зеленскому и сокращая медицинскую поддержку своих жителей, заявил французский политик, лидер партии... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:28:00+03:00
2025-06-30T20:50:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Париж поступает кощунственно, выделяя миллиарды Владимиру Зеленскому и сокращая медицинскую поддержку своих жителей, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Так он отреагировал на заявление главы Национального фонда медицинского страхования Франции Томаса Фатома об отмене поддержки больных раком во время ремиссии."Невероятно! В то время как новые миллиарды выделяются Зеленскому и еще шесть миллиардов в следующем году — ЕС, глава медицинского страхования Томас Фатоме объявляет о том, что рак больше не будет покрываться "во время фаз ремиссии", в то время как люди часто страдают от тяжелых методов лечения! Чудовищно!" — гневно написал политик.Ранее на этой неделе министр здравоохранения Франции Катрин Вотрен сообщила, что Франция в 2025 году намерена сократить расходы на здравоохранение на 1,7 миллиарда евро из-за дефицита бюджета. При этом бюджет на оборону будет увеличен на 3,3 миллиарда евро и достигнет 50,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20250629/evropa-2026151337.html
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франция, украина, в мире
Франция, Украина, В мире
Во Франции пришли в ярость из-за требований Зеленского

Филиппо: поддержка Зеленского ослабляет социальную сферу Франции

© РИА НовостиМанифестация за прекращение конфликта на Украине и против поставок западного оружия Киеву в Париже
Манифестация за прекращение конфликта на Украине и против поставок западного оружия Киеву в Париже - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости
Манифестация за прекращение конфликта на Украине и против поставок западного оружия Киеву в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Париж поступает кощунственно, выделяя миллиарды Владимиру Зеленскому и сокращая медицинскую поддержку своих жителей, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Так он отреагировал на заявление главы Национального фонда медицинского страхования Франции Томаса Фатома об отмене поддержки больных раком во время ремиссии.
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"Невероятно! В то время как новые миллиарды выделяются Зеленскому и еще шесть миллиардов в следующем году — ЕС, глава медицинского страхования Томас Фатоме объявляет о том, что рак больше не будет покрываться "во время фаз ремиссии", в то время как люди часто страдают от тяжелых методов лечения! Чудовищно!" — гневно написал политик.
Ранее на этой неделе министр здравоохранения Франции Катрин Вотрен сообщила, что Франция в 2025 году намерена сократить расходы на здравоохранение на 1,7 миллиарда евро из-за дефицита бюджета. При этом бюджет на оборону будет увеличен на 3,3 миллиарда евро и достигнет 50,5 миллиарда евро.
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