https://ria.ru/20250630/frantsiya-2026303363.html

Во Франции пришли в ярость из-за требований Зеленского

Во Франции пришли в ярость из-за требований Зеленского - РИА Новости, 30.06.2025

Во Франции пришли в ярость из-за требований Зеленского

Париж поступает кощунственно, выделяя миллиарды Владимиру Зеленскому и сокращая медицинскую поддержку своих жителей, заявил французский политик, лидер партии... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:28:00+03:00

2025-06-30T14:28:00+03:00

2025-06-30T20:50:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Париж поступает кощунственно, выделяя миллиарды Владимиру Зеленскому и сокращая медицинскую поддержку своих жителей, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Так он отреагировал на заявление главы Национального фонда медицинского страхования Франции Томаса Фатома об отмене поддержки больных раком во время ремиссии."Невероятно! В то время как новые миллиарды выделяются Зеленскому и еще шесть миллиардов в следующем году — ЕС, глава медицинского страхования Томас Фатоме объявляет о том, что рак больше не будет покрываться "во время фаз ремиссии", в то время как люди часто страдают от тяжелых методов лечения! Чудовищно!" — гневно написал политик.Ранее на этой неделе министр здравоохранения Франции Катрин Вотрен сообщила, что Франция в 2025 году намерена сократить расходы на здравоохранение на 1,7 миллиарда евро из-за дефицита бюджета. При этом бюджет на оборону будет увеличен на 3,3 миллиарда евро и достигнет 50,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20250629/evropa-2026151337.html

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019387186.html

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