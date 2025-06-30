https://ria.ru/20250630/erevan-2026312725.html
Мэрия Еревана пытается убрать билборд с призывом освободить Карапетяна
Мэрия Еревана пытается убрать билборд с призывом освободить Карапетяна - РИА Новости, 30.06.2025
Мэрия Еревана пытается убрать билборд с призывом освободить Карапетяна
Сотрудники мэрии Еревана в сопровождении полицейских пытаются демонтировать билборд с призывом освободить арестованного в Армении предпринимателя Самвела... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:55:00+03:00
2025-06-30T14:55:00+03:00
2025-06-30T14:55:00+03:00
армения
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россия
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники мэрии Еревана в сопровождении полицейских пытаются демонтировать билборд с призывом освободить арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна, установленный на фасаде принадлежащего ему торгового центра "Ташир", сообщает в понедельник онлайн-ресурс 168.am. На видеокадрах, опубликованных изданием видно, как полицейские уговаривают представителей торгового центра пропустить машину мэрии к зданию. Те отвечают, что эта территория является частной собственностью. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250629/armeniya-2026177871.html
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Демонтаж слова "Свобода" в надписи "Свободу Самвелу Карапетяну"
Демонтаж слова "Свобода" в надписи "Свободу Самвелу Карапетяну"
2025-06-30T14:55
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армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Ереван, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир , Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Мэрия Еревана пытается убрать билборд с призывом освободить Карапетяна
Полиция и мэрия Еревана пытаются убрать билборд с призывом освободить Карапетяна