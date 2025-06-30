https://ria.ru/20250630/erevan-2026312725.html

Мэрия Еревана пытается убрать билборд с призывом освободить Карапетяна

Мэрия Еревана пытается убрать билборд с призывом освободить Карапетяна - РИА Новости, 30.06.2025

Мэрия Еревана пытается убрать билборд с призывом освободить Карапетяна

Сотрудники мэрии Еревана в сопровождении полицейских пытаются демонтировать билборд с призывом освободить арестованного в Армении предпринимателя Самвела... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:55:00+03:00

2025-06-30T14:55:00+03:00

2025-06-30T14:55:00+03:00

армения

ереван

россия

самвел карапетян

никол пашинян

ташир

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники мэрии Еревана в сопровождении полицейских пытаются демонтировать билборд с призывом освободить арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна, установленный на фасаде принадлежащего ему торгового центра "Ташир", сообщает в понедельник онлайн-ресурс 168.am. На видеокадрах, опубликованных изданием видно, как полицейские уговаривают представителей торгового центра пропустить машину мэрии к зданию. Те отвечают, что эта территория является частной собственностью. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250629/armeniya-2026177871.html

https://ria.ru/20250625/armeniya-2025435604.html

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Демонтаж слова "Свобода" в надписи "Свободу Самвелу Карапетяну" Демонтаж слова "Свобода" в надписи "Свободу Самвелу Карапетяну" 2025-06-30T14:55 true PT0M37S

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