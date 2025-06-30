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Обновлен Единый каталог услуг на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 30.06.2025
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13:04 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/eksport-2026282008.html
Обновлен Единый каталог услуг на платформе "Мой экспорт"
Обновлен Единый каталог услуг на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 30.06.2025
Обновлен Единый каталог услуг на платформе "Мой экспорт"
В условиях стремительной цифровизации российским компаниям необходимы современные и эффективные инструменты для получения услуг и мер поддержки, "Единый каталог РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:04:00+03:00
2025-06-30T13:04:00+03:00
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В условиях стремительной цифровизации российским компаниям необходимы современные и эффективные инструменты для получения услуг и мер поддержки, "Единый каталог услуг" (ЕКУ) на государственной платформе "Мой экспорт" стал именно таким решением — технологичным, удобным и доступным ресурсом, который предоставляет экспортерам и импортерам актуальную информацию и широкий спектр возможностей для развития своего бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."За более чем год работы ЕКУ зарекомендовал себя как незаменимый помощник для российских компаний, предлагая услуги и меры поддержки от 115 федеральных и региональных органов власти, институтов развития и финансовых организаций, а также от более 670 партнеров. За это время количество услуг в каталоге выросло более чем в два раза, а число пользователей увеличилось на 30% — до более 18,5 тысячи активных посетителей по сравнению с предыдущей версией каталога в марте 2024 года", - говорится в сообщении.Рост популярности каталога обусловлен постоянным улучшением интерфейса и расширением функционала, что делает взаимодействие с сервисом максимально удобным и эффективным. В мае 2025 года был выпущен очередной релиз обновлений, который значительно расширил возможности пользователей.В рамках текущего релиза в ЕКУ появились следующие ключевые нововведения: онбординг - на главной странице теперь размещено обучающее видео, которое наглядно демонстрирует основные функции платформы и сценарии взаимодействия с каталогом. Это помогает новым пользователям быстро освоиться и эффективно использовать сервис.Также появился новый интерфейс фильтрации: блок фильтров получил современный дизайн, улучшенную цветовую гамму и более логичную структуру. Появился отдельный фильтр для услуг, ориентированных на малый и средний бизнес. Для авторизованных пользователей создан удобный тумблер, с помощью которого можно включать и отключать предустановленные фильтры, соответствующие параметрам данных пользователей, что значительно ускоряет поиск нужных услуг.Есть облако тегов: под строкой поиска появился список тегов, отражающих типичные запросы экспортеров. Теги связаны с карточками услуг и позволяют быстро получить подборку релевантных решений по выбранной теме.Также имеется обратная связь: форма для обращения в службу поддержки теперь доступна прямо на страницах карточек услуг, что ускоряет коммуникацию и повышает качество обслуживания пользователей.Это лишь основные обновления — в каталоге реализовано множество других функций, которые делают работу с платформой еще более простой."ЕКУ на платформе "Мой экспорт" — это не просто реестр услуг. Это эффективный цифровой инструмент, который помогает российским компаниям находить релевантные услуги и меры поддержки, выстраивать продуктивные экспортные стратегии и уверенно выходить на международные рынки. Благодаря постоянному развитию и совершенствованию своих инструментов платформа "Мой экспорт" становится все более востребованной и полезной для отечественных экспортеров", — уточнил руководитель направления по методологии предоставления продуктов РЭЦ Илья Павлюк.
https://ria.ru/20250630/rets-2026276295.html
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Обновлен Единый каталог услуг на платформе "Мой экспорт"

Специалисты обновили Единый каталог услуг на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости"Мой экспорт" запускает обновленный сервис анализа торговых барьеров
Мой экспорт запускает обновленный сервис анализа торговых барьеров - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости
"Мой экспорт" запускает обновленный сервис анализа торговых барьеров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В условиях стремительной цифровизации российским компаниям необходимы современные и эффективные инструменты для получения услуг и мер поддержки, "Единый каталог услуг" (ЕКУ) на государственной платформе "Мой экспорт" стал именно таким решением — технологичным, удобным и доступным ресурсом, который предоставляет экспортерам и импортерам актуальную информацию и широкий спектр возможностей для развития своего бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"За более чем год работы ЕКУ зарекомендовал себя как незаменимый помощник для российских компаний, предлагая услуги и меры поддержки от 115 федеральных и региональных органов власти, институтов развития и финансовых организаций, а также от более 670 партнеров. За это время количество услуг в каталоге выросло более чем в два раза, а число пользователей увеличилось на 30% — до более 18,5 тысячи активных посетителей по сравнению с предыдущей версией каталога в марте 2024 года", - говорится в сообщении.
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Рост популярности каталога обусловлен постоянным улучшением интерфейса и расширением функционала, что делает взаимодействие с сервисом максимально удобным и эффективным. В мае 2025 года был выпущен очередной релиз обновлений, который значительно расширил возможности пользователей.
В рамках текущего релиза в ЕКУ появились следующие ключевые нововведения: онбординг - на главной странице теперь размещено обучающее видео, которое наглядно демонстрирует основные функции платформы и сценарии взаимодействия с каталогом. Это помогает новым пользователям быстро освоиться и эффективно использовать сервис.
Также появился новый интерфейс фильтрации: блок фильтров получил современный дизайн, улучшенную цветовую гамму и более логичную структуру. Появился отдельный фильтр для услуг, ориентированных на малый и средний бизнес. Для авторизованных пользователей создан удобный тумблер, с помощью которого можно включать и отключать предустановленные фильтры, соответствующие параметрам данных пользователей, что значительно ускоряет поиск нужных услуг.
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Есть облако тегов: под строкой поиска появился список тегов, отражающих типичные запросы экспортеров. Теги связаны с карточками услуг и позволяют быстро получить подборку релевантных решений по выбранной теме.
Также имеется обратная связь: форма для обращения в службу поддержки теперь доступна прямо на страницах карточек услуг, что ускоряет коммуникацию и повышает качество обслуживания пользователей.
Это лишь основные обновления — в каталоге реализовано множество других функций, которые делают работу с платформой еще более простой.
"ЕКУ на платформе "Мой экспорт" — это не просто реестр услуг. Это эффективный цифровой инструмент, который помогает российским компаниям находить релевантные услуги и меры поддержки, выстраивать продуктивные экспортные стратегии и уверенно выходить на международные рынки. Благодаря постоянному развитию и совершенствованию своих инструментов платформа "Мой экспорт" становится все более востребованной и полезной для отечественных экспортеров", — уточнил руководитель направления по методологии предоставления продуктов РЭЦ Илья Павлюк.
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