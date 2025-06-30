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СК провел 14 обысков по делу ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.06.2025
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12:09 30.06.2025 (обновлено: 12:45 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/ekaterinburg-2026254091.html
СК провел 14 обысков по делу ОПГ в Екатеринбурге
СК провел 14 обысков по делу ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.06.2025
СК провел 14 обысков по делу ОПГ в Екатеринбурге
По делу ОПГ в Екатеринбурге провели 14 обысков, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 30.06.2025
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2025-06-30T12:45:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
азербайджан
светлана петренко
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. По делу ОПГ в Екатеринбурге провели 14 обысков, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.Подробности расследованияЗадержания в Екатеринбурге
https://ria.ru/20250630/zaderzhaniya-2026263796.html
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происшествия, россия, екатеринбург, азербайджан, светлана петренко, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Азербайджан, Светлана Петренко, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
СК провел 14 обысков по делу ОПГ в Екатеринбурге

СК: по делу ОПГ в Екатеринбурге провели 14 обысков и 10 допросов свидетелей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. По делу ОПГ в Екатеринбурге провели 14 обысков, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

Подробности расследования

  • Проведено 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей.
  • Следственные действия, признания и проверка показаний позволили сделать вывод о причастности задержанных к преступлениям.
  • Подозреваемые по делу — шесть граждан России.
  • Они причастны к эпизодам убийств и покушений в 2001, 2010 и 2011-м годах, мотивом стал раздел влияния в бизнесе.
  • По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Дело расследуют по статьям об убийстве группой по предварительному сговору, убийстве и покушению на него по найму.
  • Наказание за совершение наиболее тяжкого из преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
  • Проверяется причастность фигурантов к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений.
  • Глава СК Александра Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.
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Вчера, 12:22

Задержания в Екатеринбурге

  • На прошлой неделе региональное управление СК задержало участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет.
  • По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким эпизодам.
  • Несколько подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам их проживания.
  • В воскресенье суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых — Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.
  • Еще троим — Алихману Гянджиеву, Мамедали Шахину и Бакиру Сафарову продлили срок содержания на 72 часа.
  • Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
  • В республике также отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
  • По ее словам, подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.
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ПроисшествияРоссияЕкатеринбургАзербайджанСветлана ПетренкоМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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