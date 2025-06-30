СК провел 14 обысков по делу ОПГ в Екатеринбурге
СК: по делу ОПГ в Екатеринбурге провели 14 обысков и 10 допросов свидетелей
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. По делу ОПГ в Екатеринбурге провели 14 обысков, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Подробности расследования
- Проведено 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей.
- Следственные действия, признания и проверка показаний позволили сделать вывод о причастности задержанных к преступлениям.
- Подозреваемые по делу — шесть граждан России.
- Они причастны к эпизодам убийств и покушений в 2001, 2010 и 2011-м годах, мотивом стал раздел влияния в бизнесе.
- По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Дело расследуют по статьям об убийстве группой по предварительному сговору, убийстве и покушению на него по найму.
- Наказание за совершение наиболее тяжкого из преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
- Проверяется причастность фигурантов к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений.
- Глава СК Александра Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.
Задержания в Екатеринбурге
- На прошлой неделе региональное управление СК задержало участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет.
- По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким эпизодам.
- Несколько подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам их проживания.
- В воскресенье суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых — Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.
- Еще троим — Алихману Гянджиеву, Мамедали Шахину и Бакиру Сафарову продлили срок содержания на 72 часа.
- Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
- В республике также отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
- По ее словам, подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.