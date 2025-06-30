https://ria.ru/20250630/ekaterinburg-2026253571.html

СК назвал мотивы преступлений ОПГ, задержанной в Екатеринбурге

СК назвал мотивы преступлений ОПГ, задержанной в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.06.2025

СК назвал мотивы преступлений ОПГ, задержанной в Екатеринбурге

Фигуранты дела преступной группы в Екатеринбурге причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, мотивом стал раздел влияния в бизнесе, сообщила РИА... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:07:00+03:00

2025-06-30T12:07:00+03:00

2025-06-30T12:32:00+03:00

происшествия

россия

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светлана петренко

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Фигуранты дела преступной группы в Екатеринбурге причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, мотивом стал раздел влияния в бизнесе, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "По версии следствия, фигуранты, входившие в состав преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга. Среди них убийство в 2001 году Пашаева Ю.Ф.о, который скончался от полученных колото-резаных ран; покушение на убийство по найму Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году; убийство в 2011 гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева И.Б.о., умершего от огнестрельного ранения. По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе", - сказала она. По словам Петренко, в рамках дела в качестве подозреваемых задержаны шесть граждан России."Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Сафарову Мазахиру Мохбалы оглы, Сафарову Акифу Мохбалы оглы и Сафарову Аязу Мохбалы оглы. В отношении Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы, Лалаева Шахина Мамедали оглы и Сафарова Бакира Мехди оглы срок задержания судом продлен", - добавила она.Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц.В СУСК также ранее уточнили, что фигуранты уголовного дела об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что временный поверенный в делах РФ дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски "по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250630/ekaterinburg-2026251380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, екатеринбург, азербайджан, светлана петренко, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)