https://ria.ru/20250630/ekaterinburg-2026251380.html

Дело участников ОПГ в Екатеринбурге передадут в центральный аппарат СК

Дело участников ОПГ в Екатеринбурге передадут в центральный аппарат СК - РИА Новости, 30.06.2025

Дело участников ОПГ в Екатеринбурге передадут в центральный аппарат СК

Глава Следственного комитета России Александра Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге в центральный... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:54:00+03:00

2025-06-30T11:54:00+03:00

2025-06-30T13:04:00+03:00

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

светлана петренко

азербайджан

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александра Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге в центральный аппарат ведомства, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации", - сказала она.Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В ведомстве отметили, что скоро им будет избрана мера пресечения. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц.Против фигурантов расследуется дело по статьям об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.В воскресенье, 29 июня, суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим – Алихману Гянджиеву, Мамедали Шахину и Бакиру Сафарову продлен срок содержания на 72 часа.Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что временный поверенный в делах РФ дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски "по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250630/figurant-2026251530.html

https://ria.ru/20250629/azerbaydzhan-2026152028.html

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азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, светлана петренко, азербайджан