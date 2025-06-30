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В Екатеринбурге вожатого отправили в колонию за совращение детей - РИА Новости, 30.06.2025
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10:28 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/ekaterinburg-2026226024.html
В Екатеринбурге вожатого отправили в колонию за совращение детей
В Екатеринбурге вожатого отправили в колонию за совращение детей - РИА Новости, 30.06.2025
В Екатеринбурге вожатого отправили в колонию за совращение детей
Вожатый из Екатеринбурга, который в санатории ввел для мальчиков "систему поощрений", отправлен в колонию на 15 лет по делу о насильственных действиях... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:28:00+03:00
2025-06-30T10:28:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Вожатый из Екатеринбурга, который в санатории ввел для мальчиков "систему поощрений", отправлен в колонию на 15 лет по делу о насильственных действиях сексуального характера, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. "Осенью 2023 года несколько детей, отдыхавших в санатории "Соколиный камень", стали жертвами воспитателя, который ввел для мальчиков систему поощрений. За поблажки в диете – употребление запрещенных в лагере снеков и чипсов, конфет, а также возможность пользования смартфоном вне лимита, мальчикам предлагалось выполнять физические упражнения в нижнем белье или без такового. Занятия проводились наедине в ночное время", – рассказали в облсуде. Жертвами воспитателя из Екатеринбурга стали трое мальчиков в возрасте 11-13 лет. Вину мужчина признал частично. "Свердловский областной суд признал Дмитрия Воложанина виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении детей – ред.). Ему назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – отметили в инстанции. Кроме того, суд лишил Воложанина права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей на 10 лет, и он должен будет выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшим.
https://ria.ru/20250513/uchitelnitsa-2016764267.html
https://rsport.ria.ru/20250118/ushu-1994354444.html
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловский областной суд
В Екатеринбурге вожатого отправили в колонию за совращение детей

В Екатеринбурге вожатый получил 15 лет колонии за совращение детей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Вожатый из Екатеринбурга, который в санатории ввел для мальчиков "систему поощрений", отправлен в колонию на 15 лет по делу о насильственных действиях сексуального характера, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
"Осенью 2023 года несколько детей, отдыхавших в санатории "Соколиный камень", стали жертвами воспитателя, который ввел для мальчиков систему поощрений. За поблажки в диете – употребление запрещенных в лагере снеков и чипсов, конфет, а также возможность пользования смартфоном вне лимита, мальчикам предлагалось выполнять физические упражнения в нижнем белье или без такового. Занятия проводились наедине в ночное время", – рассказали в облсуде.
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Жертвами воспитателя из Екатеринбурга стали трое мальчиков в возрасте 11-13 лет. Вину мужчина признал частично.
"Свердловский областной суд признал Дмитрия Воложанина виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении детей – ред.). Ему назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – отметили в инстанции.
Кроме того, суд лишил Воложанина права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей на 10 лет, и он должен будет выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшим.
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