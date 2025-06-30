В Екатеринбурге вожатого отправили в колонию за совращение детей
В Екатеринбурге вожатый получил 15 лет колонии за совращение детей
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Вожатый из Екатеринбурга, который в санатории ввел для мальчиков "систему поощрений", отправлен в колонию на 15 лет по делу о насильственных действиях сексуального характера, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
"Осенью 2023 года несколько детей, отдыхавших в санатории "Соколиный камень", стали жертвами воспитателя, который ввел для мальчиков систему поощрений. За поблажки в диете – употребление запрещенных в лагере снеков и чипсов, конфет, а также возможность пользования смартфоном вне лимита, мальчикам предлагалось выполнять физические упражнения в нижнем белье или без такового. Занятия проводились наедине в ночное время", – рассказали в облсуде.
Жертвами воспитателя из Екатеринбурга стали трое мальчиков в возрасте 11-13 лет. Вину мужчина признал частично.
"Свердловский областной суд признал Дмитрия Воложанина виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении детей – ред.). Ему назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – отметили в инстанции.
Кроме того, суд лишил Воложанина права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей на 10 лет, и он должен будет выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшим.
Тренера по ушу задержали за совращение 11-летней спортсменки
18 января, 12:13