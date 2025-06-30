https://ria.ru/20250630/ekaterinburg-2026226024.html

В Екатеринбурге вожатого отправили в колонию за совращение детей

В Екатеринбурге вожатого отправили в колонию за совращение детей - РИА Новости, 30.06.2025

В Екатеринбурге вожатого отправили в колонию за совращение детей

Вожатый из Екатеринбурга, который в санатории ввел для мальчиков "систему поощрений", отправлен в колонию на 15 лет по делу о насильственных действиях... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:28:00+03:00

2025-06-30T10:28:00+03:00

2025-06-30T10:28:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Вожатый из Екатеринбурга, который в санатории ввел для мальчиков "систему поощрений", отправлен в колонию на 15 лет по делу о насильственных действиях сексуального характера, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. "Осенью 2023 года несколько детей, отдыхавших в санатории "Соколиный камень", стали жертвами воспитателя, который ввел для мальчиков систему поощрений. За поблажки в диете – употребление запрещенных в лагере снеков и чипсов, конфет, а также возможность пользования смартфоном вне лимита, мальчикам предлагалось выполнять физические упражнения в нижнем белье или без такового. Занятия проводились наедине в ночное время", – рассказали в облсуде. Жертвами воспитателя из Екатеринбурга стали трое мальчиков в возрасте 11-13 лет. Вину мужчина признал частично. "Свердловский областной суд признал Дмитрия Воложанина виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении детей – ред.). Ему назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – отметили в инстанции. Кроме того, суд лишил Воложанина права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей на 10 лет, и он должен будет выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшим.

https://ria.ru/20250513/uchitelnitsa-2016764267.html

https://rsport.ria.ru/20250118/ushu-1994354444.html

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происшествия, екатеринбург, россия, свердловский областной суд