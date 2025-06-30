https://ria.ru/20250630/ekaterinburg-2026215244.html

В Екатеринбурге опечатали крупнейший торговый центр

В Екатеринбурге опечатали крупнейший торговый центр - РИА Новости, 30.06.2025

В Екатеринбурге опечатали крупнейший торговый центр

Судебные приставы опечатали самый крупный торгово-развлекательный центр Екатеринбурга "Гринвич" из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:44:00+03:00

2025-06-30T09:44:00+03:00

2025-06-30T11:01:00+03:00

происшествия

екатеринбург

ленинский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Судебные приставы опечатали самый крупный торгово-развлекательный центр Екатеринбурга "Гринвич" из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности по решению Ленинского районного суда, сообщила пресс-служба свердловского управления службы судебных приставов. "Поступил исполнительный лист о приостановлении деятельности ТРЦ "Гринвич". <…> По решению Ленинского районного суда Екатеринбурга судебные приставы приостановили деятельность, связанную с пребыванием людей в нежилых зданиях, из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности до устранения выявленных нарушений", — говорится в сообщении ведомства в их Telegram-канале.Отмечается, что деятельность торгово-развлекательного центра приостановили "в целях предотвращения угрозы жизни, здоровья людей", входные двери комплекса уже опечатали. Также в пресс-службе добавили, что иск был подан прокурором Ленинского района Екатеринбурга, а в случае неисполнения решения суда будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора или может наступить административная ответственность. "Гринвич" — крупнейший по площади торгово-развлекательный центр в Екатеринбурге, его площадь составляет порядка 300 тысяч квадратов.

https://realty.ria.ru/20250401/putin-2008643522.html

екатеринбург

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, ленинский район