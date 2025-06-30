https://ria.ru/20250630/ekaterinburg-2026215244.html
В Екатеринбурге опечатали крупнейший торговый центр
В Екатеринбурге опечатали крупнейший торговый центр - РИА Новости, 30.06.2025
В Екатеринбурге опечатали крупнейший торговый центр
Судебные приставы опечатали самый крупный торгово-развлекательный центр Екатеринбурга "Гринвич" из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:44:00+03:00
2025-06-30T09:44:00+03:00
2025-06-30T11:01:00+03:00
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Судебные приставы опечатали самый крупный торгово-развлекательный центр Екатеринбурга "Гринвич" из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности по решению Ленинского районного суда, сообщила пресс-служба свердловского управления службы судебных приставов. "Поступил исполнительный лист о приостановлении деятельности ТРЦ "Гринвич". <…> По решению Ленинского районного суда Екатеринбурга судебные приставы приостановили деятельность, связанную с пребыванием людей в нежилых зданиях, из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности до устранения выявленных нарушений", — говорится в сообщении ведомства в их Telegram-канале.Отмечается, что деятельность торгово-развлекательного центра приостановили "в целях предотвращения угрозы жизни, здоровья людей", входные двери комплекса уже опечатали. Также в пресс-службе добавили, что иск был подан прокурором Ленинского района Екатеринбурга, а в случае неисполнения решения суда будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора или может наступить административная ответственность. "Гринвич" — крупнейший по площади торгово-развлекательный центр в Екатеринбурге, его площадь составляет порядка 300 тысяч квадратов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, ленинский район
Происшествия, Екатеринбург, Ленинский район
В Екатеринбурге опечатали крупнейший торговый центр
В Екатеринбурге судебные приставы опечатали крупнейший торговый центр "Гринвич"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Судебные приставы опечатали самый крупный торгово-развлекательный центр Екатеринбурга "Гринвич" из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности по решению Ленинского районного суда, сообщила пресс-служба свердловского управления службы судебных приставов.
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"Поступил исполнительный лист о приостановлении деятельности ТРЦ "Гринвич". <…> По решению Ленинского районного суда Екатеринбурга судебные приставы приостановили деятельность, связанную с пребыванием людей в нежилых зданиях, из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности до устранения выявленных нарушений", — говорится в сообщении ведомства в их Telegram-канале.
Отмечается, что деятельность торгово-развлекательного центра приостановили "в целях предотвращения угрозы жизни, здоровья людей", входные двери комплекса уже опечатали.
Также в пресс-службе добавили, что иск был подан прокурором Ленинского района Екатеринбурга, а в случае неисполнения решения суда будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора или может наступить административная ответственность.
"Гринвич" — крупнейший по площади торгово-развлекательный центр в Екатеринбурге, его площадь составляет порядка 300 тысяч квадратов.