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В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа

В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа - РИА Новости, 30.06.2025

В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа в Гааге поставило перед Владимиром Зеленским вопрос о выборах, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:50:00+03:00

2025-06-30T11:50:00+03:00

2025-06-30T22:45:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа в Гааге поставило перед Владимиром Зеленским вопрос о выборах, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "После того как Трамп окончательно маргинализировал Зеленского ("милый" — так говорят про животных обычно), вопрос выборов становится все более актуальным. А с ним — вопрос удовлетворения условий мирного соглашения, которое американцы подталкивают через политику, а русские — на фронте", — говорится в публикации. Депутат добавил, что для этого срочно доформирован Конституционный суд, через который можно убрать стремление в НАТО из Конституции. "Либо, если Зеленскому не удастся выторговать для себя личные гарантии, узакониться "вечным" президентом на время войны", — отметил Дубинский. Трамп на саммите НАТО в Гааге заявил, что у них случались трудные времена в отношениях с Зеленским, но иногда он "был очень милым". Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.

https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026232379.html

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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, киев, сша, гаага, нато