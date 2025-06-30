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В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 30.06.2025 (обновлено: 22:45 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/dubinskiy-2026250286.html
В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа
В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа - РИА Новости, 30.06.2025
В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа
Заявление президента США Дональда Трампа в Гааге поставило перед Владимиром Зеленским вопрос о выборах, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:50:00+03:00
2025-06-30T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
киев
сша
гаага
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа в Гааге поставило перед Владимиром Зеленским вопрос о выборах, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "После того как Трамп окончательно маргинализировал Зеленского ("милый" — так говорят про животных обычно), вопрос выборов становится все более актуальным. А с ним — вопрос удовлетворения условий мирного соглашения, которое американцы подталкивают через политику, а русские — на фронте", — говорится в публикации. Депутат добавил, что для этого срочно доформирован Конституционный суд, через который можно убрать стремление в НАТО из Конституции. "Либо, если Зеленскому не удастся выторговать для себя личные гарантии, узакониться "вечным" президентом на время войны", — отметил Дубинский. Трамп на саммите НАТО в Гааге заявил, что у них случались трудные времена в отношениях с Зеленским, но иногда он "был очень милым". Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.
https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026232379.html
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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, киев, сша, гаага, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев, США, Гаага, НАТО
В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа

Дубинский: заявление Трампа в Гааге поставило перед Зеленским вопрос о выборах

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа в Гааге поставило перед Владимиром Зеленским вопрос о выборах, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"После того как Трамп окончательно маргинализировал Зеленского ("милый" — так говорят про животных обычно), вопрос выборов становится все более актуальным. А с ним — вопрос удовлетворения условий мирного соглашения, которое американцы подталкивают через политику, а русские — на фронте", — говорится в публикации.
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Депутат добавил, что для этого срочно доформирован Конституционный суд, через который можно убрать стремление в НАТО из Конституции.

"Либо, если Зеленскому не удастся выторговать для себя личные гарантии, узакониться "вечным" президентом на время войны", — отметил Дубинский.

Трамп на саммите НАТО в Гааге заявил, что у них случались трудные времена в отношениях с Зеленским, но иногда он "был очень милым".

Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампКиевСШАГаагаНАТО
 
 
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