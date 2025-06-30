В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа
Дубинский: заявление Трампа в Гааге поставило перед Зеленским вопрос о выборах
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа в Гааге поставило перед Владимиром Зеленским вопрос о выборах, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"После того как Трамп окончательно маргинализировал Зеленского ("милый" — так говорят про животных обычно), вопрос выборов становится все более актуальным. А с ним — вопрос удовлетворения условий мирного соглашения, которое американцы подталкивают через политику, а русские — на фронте", — говорится в публикации.
"После того как Трамп окончательно маргинализировал Зеленского ("милый" — так говорят про животных обычно), вопрос выборов становится все более актуальным. А с ним — вопрос удовлетворения условий мирного соглашения, которое американцы подталкивают через политику, а русские — на фронте", — говорится в публикации.
Депутат добавил, что для этого срочно доформирован Конституционный суд, через который можно убрать стремление в НАТО из Конституции.
"Либо, если Зеленскому не удастся выторговать для себя личные гарантии, узакониться "вечным" президентом на время войны", — отметил Дубинский.
Трамп на саммите НАТО в Гааге заявил, что у них случались трудные времена в отношениях с Зеленским, но иногда он "был очень милым".
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.
"Либо, если Зеленскому не удастся выторговать для себя личные гарантии, узакониться "вечным" президентом на время войны", — отметил Дубинский.
Трамп на саммите НАТО в Гааге заявил, что у них случались трудные времена в отношениях с Зеленским, но иногда он "был очень милым".
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.