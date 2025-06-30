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На Украине рассказали, кого испугался Зеленский на будущих выборах - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:18 30.06.2025 (обновлено: 07:01 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/dubinskiy-2026198587.html
На Украине рассказали, кого испугался Зеленский на будущих выборах
На Украине рассказали, кого испугался Зеленский на будущих выборах - РИА Новости, 30.06.2025
На Украине рассказали, кого испугался Зеленский на будущих выборах
Украинские власти стремятся отсечь неудобный электорат из Европы, который увидел разницу между политическими режимами на родине и в ЕС, заявил в Telegram-канале РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T06:18:00+03:00
2025-06-30T07:01:00+03:00
в мире
украина
европа
киев
александр дубинский
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские власти стремятся отсечь неудобный электорат из Европы, который увидел разницу между политическими режимами на родине и в ЕС, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.“Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская “демократия” отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя власть — это шайка мародеров и убийц”, — написал он.По мнению оппозиционера, разрабатываемая Киевом схема не сработает."То, как они судорожно суетятся сейчас — говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся. До конца этого режима осталось совсем немного", — заключил Дубинский.Владимир Путин ранее заявлял, что единственными легитимными органами власти на Украине в нынешних условиях остаются парламент и председатель Верховной Рады. Российский лидер отметил, что для проведения законных президентских выборов Киеву необходимо было бы сначала отменить военное положение. Он пояснил, что продление срока действия этой меры не может автоматически означать продление полномочий избранных ранее руководителей, поскольку, конституция Украины таких положений не содержит.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025005689.html
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в мире, украина, европа, киев, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Киев, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
На Украине рассказали, кого испугался Зеленский на будущих выборах

Дубинский: Киев хочет отсечь неудобный электорат в Европе

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские власти стремятся отсечь неудобный электорат из Европы, который увидел разницу между политическими режимами на родине и в ЕС, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
“Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская “демократия” отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя власть это шайка мародеров и убийц”, — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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24 июня, 08:00
По мнению оппозиционера, разрабатываемая Киевом схема не сработает.
«
"То, как они судорожно суетятся сейчас — говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся. До конца этого режима осталось совсем немного", — заключил Дубинский.

Пока выборов в стране не объявляли.

Владимир Путин ранее заявлял, что единственными легитимными органами власти на Украине в нынешних условиях остаются парламент и председатель Верховной Рады. Российский лидер отметил, что для проведения законных президентских выборов Киеву необходимо было бы сначала отменить военное положение. Он пояснил, что продление срока действия этой меры не может автоматически означать продление полномочий избранных ранее руководителей, поскольку, конституция Украины таких положений не содержит.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаКиевАлександр ДубинскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
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