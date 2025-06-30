На Украине рассказали, кого испугался Зеленский на будущих выборах
Дубинский: Киев хочет отсечь неудобный электорат в Европе
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские власти стремятся отсечь неудобный электорат из Европы, который увидел разницу между политическими режимами на родине и в ЕС, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
“Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская “демократия” отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя власть — это шайка мародеров и убийц”, — написал он.
Банду Зеленского решили уничтожать по частям
24 июня, 08:00
По мнению оппозиционера, разрабатываемая Киевом схема не сработает.
«
"То, как они судорожно суетятся сейчас — говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся. До конца этого режима осталось совсем немного", — заключил Дубинский.
Пока выборов в стране не объявляли.
Владимир Путин ранее заявлял, что единственными легитимными органами власти на Украине в нынешних условиях остаются парламент и председатель Верховной Рады. Российский лидер отметил, что для проведения законных президентских выборов Киеву необходимо было бы сначала отменить военное положение. Он пояснил, что продление срока действия этой меры не может автоматически означать продление полномочий избранных ранее руководителей, поскольку, конституция Украины таких положений не содержит.
Зеленский изобрел эликсир бессмертия для мировых лидеров
20 июня, 08:00