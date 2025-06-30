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В Калужской области маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.06.2025
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12:01 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/dtp-2026251813.html
В Калужской области маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
В Калужской области маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.06.2025
В Калужской области маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Калужской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:01:00+03:00
2025-06-30T12:01:00+03:00
происшествия
калужская область
людиново
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РЯЗАНЬ, 30 июн — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Калужской области, сообщила прокуратура региона. "Людиновская городская прокуратура координирует работу правоохранительных органов на месте ДТП с участием маршрутного такси и автомобиля Renault Logan, в результате которого пострадали четыре человека", — сообщила калужская прокуратура в своем Telegram-канале. По предварительным данным ведомства, ДТП произошло около 8.20 мск в городе Людиново. Телесные повреждения получили водитель и пассажир легкового автомобиля, а также два пассажира маршрутного такси, которые доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.
https://ria.ru/20250630/dtp-2026217015.html
калужская область
людиново
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происшествия, калужская область, людиново
Происшествия, Калужская область, Людиново
В Калужской области маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

В Калужской области 4 человека пострадали в ДТП с маршруткой и легковвушкой

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 30 июн — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Калужской области, сообщила прокуратура региона.
"Людиновская городская прокуратура координирует работу правоохранительных органов на месте ДТП с участием маршрутного такси и автомобиля Renault Logan, в результате которого пострадали четыре человека", — сообщила калужская прокуратура в своем Telegram-канале.
По предварительным данным ведомства, ДТП произошло около 8.20 мск в городе Людиново. Телесные повреждения получили водитель и пассажир легкового автомобиля, а также два пассажира маршрутного такси, которые доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
На Урале столкнулись маршрутка и три автомобиля, есть пострадавшие
Вчера, 09:53
 
ПроисшествияКалужская областьЛюдиново
 
 
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