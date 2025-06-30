https://ria.ru/20250630/dtp-2026251813.html

В Калужской области маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

В Калужской области маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.06.2025

В Калужской области маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Калужской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:01:00+03:00

2025-06-30T12:01:00+03:00

2025-06-30T12:01:00+03:00

происшествия

калужская область

людиново

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РЯЗАНЬ, 30 июн — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Калужской области, сообщила прокуратура региона. "Людиновская городская прокуратура координирует работу правоохранительных органов на месте ДТП с участием маршрутного такси и автомобиля Renault Logan, в результате которого пострадали четыре человека", — сообщила калужская прокуратура в своем Telegram-канале. По предварительным данным ведомства, ДТП произошло около 8.20 мск в городе Людиново. Телесные повреждения получили водитель и пассажир легкового автомобиля, а также два пассажира маршрутного такси, которые доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.

https://ria.ru/20250630/dtp-2026217015.html

калужская область

людиново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, людиново