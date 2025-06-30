https://ria.ru/20250630/dtp-2026248036.html

На Алтае в ДТП погибли шесть человек

На Алтае в ДТП погибли шесть человек - РИА Новости, 30.06.2025

На Алтае в ДТП погибли шесть человек

В Алтайском крае в ДТП погибли шесть человек, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:47:00+03:00

2025-06-30T11:47:00+03:00

2025-06-30T11:47:00+03:00

алтайский край

авто

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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БАРНАУЛ, 30 июн — РИА Новости. В Алтайском крае в ДТП погибли шесть человек, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона.Что известно:

https://ria.ru/20250629/dtp-2026174755.html

алтайский край

россия

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2025

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алтайский край, авто, происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)