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На Алтае в ДТП погибли шесть человек - РИА Новости, 30.06.2025
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11:47 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/dtp-2026248036.html
На Алтае в ДТП погибли шесть человек
На Алтае в ДТП погибли шесть человек - РИА Новости, 30.06.2025
На Алтае в ДТП погибли шесть человек
В Алтайском крае в ДТП погибли шесть человек, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:47:00+03:00
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алтайский край
авто
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БАРНАУЛ, 30 июн — РИА Новости. В Алтайском крае в ДТП погибли шесть человек, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона.Что известно:
https://ria.ru/20250629/dtp-2026174755.html
алтайский край
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алтайский край, авто, происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Алтайский край, Авто, Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Алтае в ДТП погибли шесть человек

В Алтайском крае в ДТП с двумя легковушками погибли шестеро

© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краюСотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краю
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае
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БАРНАУЛ, 30 июн — РИА Новости. В Алтайском крае в ДТП погибли шесть человек, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Что известно:
  • авария произошла в понедельник в Шипуновском районе;
  • среди погибших: трое детей и трое взрослых;
  • еще четыре человека пострадали, включая ребенка;
© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краюСотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краю
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае
  • по предварительным данным МВД, водитель Kia Forte выехал на встречную полосу и врезался в Honda Odyssey;
  • погибшие дети были пассажирами Kia, утончил источник агентства;
  • по факту ДТП началась проверка.
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Алтайский крайАвтоПроисшествияРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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