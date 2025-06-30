https://ria.ru/20250630/dtp-2026248036.html
На Алтае в ДТП погибли шесть человек
На Алтае в ДТП погибли шесть человек - РИА Новости, 30.06.2025
На Алтае в ДТП погибли шесть человек
В Алтайском крае в ДТП погибли шесть человек, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:47:00+03:00
2025-06-30T11:47:00+03:00
2025-06-30T11:47:00+03:00
алтайский край
авто
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БАРНАУЛ, 30 июн — РИА Новости. В Алтайском крае в ДТП погибли шесть человек, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона.Что известно:
https://ria.ru/20250629/dtp-2026174755.html
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алтайский край, авто, происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Алтайский край, Авто, Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Алтае в ДТП погибли шесть человек
В Алтайском крае в ДТП с двумя легковушками погибли шестеро