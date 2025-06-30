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В Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево, есть погибшие - РИА Новости, 30.06.2025
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10:00 30.06.2025 (обновлено: 13:06 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/dtp-2026218966.html
В Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево, есть погибшие
В Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево, есть погибшие - РИА Новости, 30.06.2025
В Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево, есть погибшие
Двое подростков погибли, еще двое доставлены в больницу после того, как автомобиль врезался в дерево в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:00:00+03:00
2025-06-30T13:06:00+03:00
происшествия
республика дагестан
кизилюртовский район
хасавюртовский район
lada vesta
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МАХАЧКАЛА, 30 июн — РИА Новости. Двое подростков погибли, еще двое доставлены в больницу после того, как автомобиль врезался в дерево в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник рано утром в Хасавюртовском районе Дагестана. "Житель Кизилюртовского района, управляя автомобилем Lada Vesta, съехал с дороги во встречном направлении, после чего врезался в дерево. В результате ДТП на месте происшествия скончались два пассажира — 15-летние жители Кизилюртовского района. Еще двое детей того же возраста с различными телесными повреждениями доставлены в Хасавюртовскую центральную районную больницу", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240811/dtp-1965498499.html
республика дагестан
кизилюртовский район
хасавюртовский район
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происшествия, республика дагестан, кизилюртовский район, хасавюртовский район, lada vesta
Происшествия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Хасавюртовский район, Lada Vesta
В Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево, есть погибшие

В Дагестане легковушка врезалась в дерево, 2 подростков погибли и 2 пострадали

© Прокуратура Дагестана На месте ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана
На месте ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Прокуратура Дагестана
На месте ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 30 июн — РИА Новости. Двое подростков погибли, еще двое доставлены в больницу после того, как автомобиль врезался в дерево в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник рано утром в Хасавюртовском районе Дагестана.
"Житель Кизилюртовского района, управляя автомобилем Lada Vesta, съехал с дороги во встречном направлении, после чего врезался в дерево. В результате ДТП на месте происшествия скончались два пассажира — 15-летние жители Кизилюртовского района. Еще двое детей того же возраста с различными телесными повреждениями доставлены в Хасавюртовскую центральную районную больницу", — говорится в сообщении.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанКизилюртовский районХасавюртовский районLada Vesta
 
 
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