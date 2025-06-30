https://ria.ru/20250630/dtp-2026218966.html

В Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево, есть погибшие

В Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево, есть погибшие - РИА Новости, 30.06.2025

В Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево, есть погибшие

Двое подростков погибли, еще двое доставлены в больницу после того, как автомобиль врезался в дерево в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:00:00+03:00

2025-06-30T10:00:00+03:00

2025-06-30T13:06:00+03:00

происшествия

республика дагестан

кизилюртовский район

хасавюртовский район

lada vesta

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МАХАЧКАЛА, 30 июн — РИА Новости. Двое подростков погибли, еще двое доставлены в больницу после того, как автомобиль врезался в дерево в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник рано утром в Хасавюртовском районе Дагестана. "Житель Кизилюртовского района, управляя автомобилем Lada Vesta, съехал с дороги во встречном направлении, после чего врезался в дерево. В результате ДТП на месте происшествия скончались два пассажира — 15-летние жители Кизилюртовского района. Еще двое детей того же возраста с различными телесными повреждениями доставлены в Хасавюртовскую центральную районную больницу", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240811/dtp-1965498499.html

республика дагестан

кизилюртовский район

хасавюртовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика дагестан, кизилюртовский район, хасавюртовский район, lada vesta