https://ria.ru/20250630/dtp-2026217015.html
На Урале столкнулись маршрутка и три автомобиля, есть пострадавшие
На Урале столкнулись маршрутка и три автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.06.2025
На Урале столкнулись маршрутка и три автомобиля, есть пострадавшие
Маршрутное такси столкнулось в понедельник с автомобилем "Газель" и двумя легковыми автомобилями на трассе в Челябинской области, пострадали пятеро, сообщила... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:53:00+03:00
2025-06-30T09:53:00+03:00
2025-06-30T10:14:00+03:00
происшествия
челябинская область
усть-катав
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июн – РИА Новости. Маршрутное такси столкнулось в понедельник с автомобилем "Газель" и двумя легковыми автомобилями на трассе в Челябинской области, пострадали пятеро, сообщила пресс-служба управления автодорог "Южный Урал". По данным управления, ДТП произошло 30 июня в 08.50 (06.50 мск) на трассе М-5 "Урал", на 1618 км. "Попутное столкновение рейсовой маршрутки (Усть-Катав - Малояз) с "Газель" и двумя легковыми автомобилями. По предварительной информации, 5 человек ранено", - говорится в сообщении. Из-за ДТП организовано реверсивное движение, отмечает пресс-служба.В пресс-службе медсанчасти №162 ФМБА России города Усть-Катав РИА Новости подтвердили, что в результате происшествия пострадали пять человек. "В настоящее время все они находятся в стадии медицинского обследования. Один из пострадавших - в тяжёлом состоянии. Информация уточняется", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250630/dtp-2026218966.html
https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html
челябинская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, усть-катав
Происшествия, Челябинская область, Усть-Катав
На Урале столкнулись маршрутка и три автомобиля, есть пострадавшие
В Челябинской области 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и 3 автомобилями