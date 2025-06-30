Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии опрокинулся автомобиль, есть погибший и раненые - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/dtp-2026207548.html
В Башкирии опрокинулся автомобиль, есть погибший и раненые
В Башкирии опрокинулся автомобиль, есть погибший и раненые - РИА Новости, 30.06.2025
В Башкирии опрокинулся автомобиль, есть погибший и раненые
Четыре ребёнка получили травмы при опрокидывании автомобиля в Башкирии, все они госпитализированы, женщина за рулем автомобиля погибла, сообщил министр... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T08:40:00+03:00
2025-06-30T08:40:00+03:00
происшествия
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/83/1495848357_0:328:3057:2048_1920x0_80_0_0_1135d8847dfefe9923db3ea530b7576e.jpg
УФА, 30 июн - РИА Новости. Четыре ребёнка получили травмы при опрокидывании автомобиля в Башкирии, все они госпитализированы, женщина за рулем автомобиля погибла, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале. Он уточнил, что речь идёт об аварии, произошедшей вечером в воскресенье в Балтачевском районе, где автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. "Пострадали 5 человек, водитель погиб на месте. Четверо детей были срочно доставлены в ближайшее медучреждение - Балтачевскую ЦРБ, где им провели необходимое обследование, а затем перевели в Бирскую больницу. Трое детей в состоянии средней тяжести будут продолжать лечение в этой больнице, одному ребенку требуется медпомощь специалистов РДКБ. Сегодня его доставят в Уфу", - сообщил Рахматуллин. По данным Госавтоинспекции региона, 38-летняя женщина за рулём "Лады Гранта" допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. "В результате ДТП водитель скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Её трое детей и племянница, девочки в возрасте от 11 до полутора лет, с ушибами доставлены в больницу", - следует из релиза ГИБДД по Башкирии.
https://ria.ru/20250126/dtp-1995539415.html
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/83/1495848357_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_9b6f458d10d5bd6f67e223c0dd6d127d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
В Башкирии опрокинулся автомобиль, есть погибший и раненые

В Башкирии женщина погибла и 4 детей пострадали при опрокидывании автомобиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 30 июн - РИА Новости. Четыре ребёнка получили травмы при опрокидывании автомобиля в Башкирии, все они госпитализированы, женщина за рулем автомобиля погибла, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идёт об аварии, произошедшей вечером в воскресенье в Балтачевском районе, где автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
«
"Пострадали 5 человек, водитель погиб на месте. Четверо детей были срочно доставлены в ближайшее медучреждение - Балтачевскую ЦРБ, где им провели необходимое обследование, а затем перевели в Бирскую больницу. Трое детей в состоянии средней тяжести будут продолжать лечение в этой больнице, одному ребенку требуется медпомощь специалистов РДКБ. Сегодня его доставят в Уфу", - сообщил Рахматуллин.
По данным Госавтоинспекции региона, 38-летняя женщина за рулём "Лады Гранта" допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. "В результате ДТП водитель скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Её трое детей и племянница, девочки в возрасте от 11 до полутора лет, с ушибами доставлены в больницу", - следует из релиза ГИБДД по Башкирии.
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами
26 января, 12:28
 
ПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала