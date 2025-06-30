https://ria.ru/20250630/dtp-2026207548.html

В Башкирии опрокинулся автомобиль, есть погибший и раненые

В Башкирии опрокинулся автомобиль, есть погибший и раненые - РИА Новости, 30.06.2025

В Башкирии опрокинулся автомобиль, есть погибший и раненые

Четыре ребёнка получили травмы при опрокидывании автомобиля в Башкирии, все они госпитализированы, женщина за рулем автомобиля погибла, сообщил министр... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T08:40:00+03:00

2025-06-30T08:40:00+03:00

2025-06-30T08:40:00+03:00

происшествия

республика башкортостан

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УФА, 30 июн - РИА Новости. Четыре ребёнка получили травмы при опрокидывании автомобиля в Башкирии, все они госпитализированы, женщина за рулем автомобиля погибла, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале. Он уточнил, что речь идёт об аварии, произошедшей вечером в воскресенье в Балтачевском районе, где автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. "Пострадали 5 человек, водитель погиб на месте. Четверо детей были срочно доставлены в ближайшее медучреждение - Балтачевскую ЦРБ, где им провели необходимое обследование, а затем перевели в Бирскую больницу. Трое детей в состоянии средней тяжести будут продолжать лечение в этой больнице, одному ребенку требуется медпомощь специалистов РДКБ. Сегодня его доставят в Уфу", - сообщил Рахматуллин. По данным Госавтоинспекции региона, 38-летняя женщина за рулём "Лады Гранта" допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. "В результате ДТП водитель скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Её трое детей и племянница, девочки в возрасте от 11 до полутора лет, с ушибами доставлены в больницу", - следует из релиза ГИБДД по Башкирии.

https://ria.ru/20250126/dtp-1995539415.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика башкортостан