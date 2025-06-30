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На Сахалине грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек - РИА Новости, 30.06.2025
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03:29 30.06.2025 (обновлено: 03:56 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/dtp-2026192733.html
На Сахалине грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек
На Сахалине грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек - РИА Новости, 30.06.2025
На Сахалине грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек
Водитель грузовика погиб в результате столкновения с легковым автомобилем в Корсаковском районе Сахалина, сообщает Госавтоинспекция по области. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:29:00+03:00
2025-06-30T03:56:00+03:00
происшествия
авто
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июн – РИА Новости. Водитель грузовика погиб в результате столкновения с легковым автомобилем в Корсаковском районе Сахалина, сообщает Госавтоинспекция по области. По информации пресс-службы ведомства, ДТП произошло 29 июня. Предварительно установлено, что 42-летний водитель "Урала" не справился с управлением и врезался в движущийся впереди автомобиль Isuzu Bighorn под управлением 63-летнего водителя. После столкновения грузовик слетел в кювет. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузового транспортного средства был доставлен в больницу, где вскоре скончался, его 41-летний пассажир получил травмы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250312/sahalin-2004454721.html
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происшествия, авто, сахалин
Происшествия, Авто, Сахалин
На Сахалине грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек

Водитель грузовика Урал погиб в ДТП с легковым автомобилем на Сахалине

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июн – РИА Новости. Водитель грузовика погиб в результате столкновения с легковым автомобилем в Корсаковском районе Сахалина, сообщает Госавтоинспекция по области.
По информации пресс-службы ведомства, ДТП произошло 29 июня. Предварительно установлено, что 42-летний водитель "Урала" не справился с управлением и врезался в движущийся впереди автомобиль Isuzu Bighorn под управлением 63-летнего водителя. После столкновения грузовик слетел в кювет.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузового транспортного средства был доставлен в больницу, где вскоре скончался, его 41-летний пассажир получил травмы", - говорится в сообщении.
Последствия ДТП в Корсаковском районе на юге Сахалина. 12 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
На Сахалине в ДТП погибли два человека
12 марта, 08:48
 
ПроисшествияАвтоСахалин
 
 
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