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На Сахалине грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек

На Сахалине грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек - РИА Новости, 30.06.2025

На Сахалине грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек

Водитель грузовика погиб в результате столкновения с легковым автомобилем в Корсаковском районе Сахалина, сообщает Госавтоинспекция по области. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T03:29:00+03:00

2025-06-30T03:29:00+03:00

2025-06-30T03:56:00+03:00

происшествия

авто

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июн – РИА Новости. Водитель грузовика погиб в результате столкновения с легковым автомобилем в Корсаковском районе Сахалина, сообщает Госавтоинспекция по области. По информации пресс-службы ведомства, ДТП произошло 29 июня. Предварительно установлено, что 42-летний водитель "Урала" не справился с управлением и врезался в движущийся впереди автомобиль Isuzu Bighorn под управлением 63-летнего водителя. После столкновения грузовик слетел в кювет. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузового транспортного средства был доставлен в больницу, где вскоре скончался, его 41-летний пассажир получил травмы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250312/sahalin-2004454721.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, сахалин