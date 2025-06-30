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На Сахалине грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек
На Сахалине грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек - РИА Новости, 30.06.2025
На Сахалине грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек
Водитель грузовика погиб в результате столкновения с легковым автомобилем в Корсаковском районе Сахалина, сообщает Госавтоинспекция по области. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:29:00+03:00
2025-06-30T03:29:00+03:00
2025-06-30T03:56:00+03:00
происшествия
авто
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июн – РИА Новости. Водитель грузовика погиб в результате столкновения с легковым автомобилем в Корсаковском районе Сахалина, сообщает Госавтоинспекция по области. По информации пресс-службы ведомства, ДТП произошло 29 июня. Предварительно установлено, что 42-летний водитель "Урала" не справился с управлением и врезался в движущийся впереди автомобиль Isuzu Bighorn под управлением 63-летнего водителя. После столкновения грузовик слетел в кювет. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузового транспортного средства был доставлен в больницу, где вскоре скончался, его 41-летний пассажир получил травмы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250312/sahalin-2004454721.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, сахалин
Происшествия, Авто, Сахалин
На Сахалине грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погиб один человек
Водитель грузовика Урал погиб в ДТП с легковым автомобилем на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июн – РИА Новости. Водитель грузовика погиб в результате столкновения с легковым автомобилем в Корсаковском районе Сахалина, сообщает Госавтоинспекция по области.
По информации пресс-службы ведомства, ДТП произошло 29 июня. Предварительно установлено, что 42-летний водитель "Урала" не справился с управлением и врезался в движущийся впереди автомобиль Isuzu Bighorn под управлением 63-летнего водителя. После столкновения грузовик слетел в кювет.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузового транспортного средства был доставлен в больницу, где вскоре скончался, его 41-летний пассажир получил травмы", - говорится в сообщении.