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ПВО уничтожили украинские беспилотники над двумя областями
ПВО уничтожили украинские беспилотники над двумя областями - РИА Новости, 30.06.2025
ПВО уничтожили украинские беспилотники над двумя областями
Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Ростовской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:10:00+03:00
2025-06-30T14:10:00+03:00
2025-06-30T14:16:00+03:00
россия
ростовская область
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Ростовской областями, сообщило Минобороны РФ."С 12.50 мск до 13.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один - над территорией Белгородской области и один - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, ростовская область, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Ростовская область, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожили украинские беспилотники над двумя областями
МО РФ: ПВО сбила 2 БПЛА ВСУ над Белгородской и Ростовской областями