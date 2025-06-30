https://ria.ru/20250630/dron-2026299250.html

ПВО уничтожили украинские беспилотники над двумя областями

ПВО уничтожили украинские беспилотники над двумя областями - РИА Новости, 30.06.2025

ПВО уничтожили украинские беспилотники над двумя областями

Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Ростовской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:10:00+03:00

2025-06-30T14:10:00+03:00

2025-06-30T14:16:00+03:00

россия

ростовская область

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Ростовской областями, сообщило Минобороны РФ."С 12.50 мск до 13.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один - над территорией Белгородской области и один - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

ростовская область

белгородская область

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россия, ростовская область, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)