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МО расширит инфраструктуру безбарьерной среды - РИА Новости, 30.06.2025
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Новости Подмосковья
 
15:31 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/dostupnaya-2026322756.html
МО расширит инфраструктуру безбарьерной среды
МО расширит инфраструктуру безбарьерной среды - РИА Новости, 30.06.2025
МО расширит инфраструктуру безбарьерной среды
Программа "Доступная среда" в Подмосковье продолжает развиваться и охватывать все больше территорий. Губернатор Андрей Воробьев акцентировал внимание на... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:31:00+03:00
2025-06-30T15:31:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Программа "Доступная среда" в Подмосковье продолжает развиваться и охватывать все больше территорий. Губернатор Андрей Воробьев акцентировал внимание на важности комфортной городской среды для инвалидов, пожилых людей, мам с детскими колясками и велосипедистов, сообщил 360.ru.По словам главы региона, реализация проекта предполагает адаптацию общественных пространств и учреждений здравоохранения. Более тысячи поликлиник и больниц уже оборудованы специальными приспособлениями для маломобильных граждан, на очереди еще 383 медицинских объекта."Доступная среда имеет принципиальное значение. Она начинается с тротуаров удобных, заканчивается удобными пандусами в школах и поликлиниках. Это стандарты, которые мы сегодня имеем", – подчеркнул Воробьев.Помимо модернизации медицинской инфраструктуры власти уделяют внимание улучшению уличной обстановки. С 2022 года построены семь современных пешеходных переходов, оборудованных лифтами и пандусами. Еще три появятся в ближайшее время.Отдельно была затронута проблема доступности жилья для раненых военных. Чтобы обеспечить комфортные условия жизни ветеранам боевых действий, правительство Подмосковья планирует расселять нуждающихся бойцов в специально приспособленные подъезды и здания с подъемниками.Губернатор Воробьев также добавил, что в рамках реализации кадровой программы "Герои Подмосковья" состоялись два конкурсных этапа. Уже в сентябре 70 лучших кандидатов начнут обучение и смогут применить полученные знания во время работы в командах муниципалитетов и регионального правительства.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

МО расширит инфраструктуру безбарьерной среды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнвалидная коляска
Инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Программа "Доступная среда" в Подмосковье продолжает развиваться и охватывать все больше территорий. Губернатор Андрей Воробьев акцентировал внимание на важности комфортной городской среды для инвалидов, пожилых людей, мам с детскими колясками и велосипедистов, сообщил 360.ru.
По словам главы региона, реализация проекта предполагает адаптацию общественных пространств и учреждений здравоохранения. Более тысячи поликлиник и больниц уже оборудованы специальными приспособлениями для маломобильных граждан, на очереди еще 383 медицинских объекта.
"Доступная среда имеет принципиальное значение. Она начинается с тротуаров удобных, заканчивается удобными пандусами в школах и поликлиниках. Это стандарты, которые мы сегодня имеем", – подчеркнул Воробьев.
Помимо модернизации медицинской инфраструктуры власти уделяют внимание улучшению уличной обстановки. С 2022 года построены семь современных пешеходных переходов, оборудованных лифтами и пандусами. Еще три появятся в ближайшее время.
Отдельно была затронута проблема доступности жилья для раненых военных. Чтобы обеспечить комфортные условия жизни ветеранам боевых действий, правительство Подмосковья планирует расселять нуждающихся бойцов в специально приспособленные подъезды и здания с подъемниками.
Губернатор Воробьев также добавил, что в рамках реализации кадровой программы "Герои Подмосковья" состоялись два конкурсных этапа. Уже в сентябре 70 лучших кандидатов начнут обучение и смогут применить полученные знания во время работы в командах муниципалитетов и регионального правительства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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