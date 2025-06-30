https://ria.ru/20250630/dostupnaya-2026322756.html

МО расширит инфраструктуру безбарьерной среды

МО расширит инфраструктуру безбарьерной среды - РИА Новости, 30.06.2025

МО расширит инфраструктуру безбарьерной среды

Программа "Доступная среда" в Подмосковье продолжает развиваться и охватывать все больше территорий. Губернатор Андрей Воробьев акцентировал внимание на... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:31:00+03:00

2025-06-30T15:31:00+03:00

2025-06-30T15:31:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Программа "Доступная среда" в Подмосковье продолжает развиваться и охватывать все больше территорий. Губернатор Андрей Воробьев акцентировал внимание на важности комфортной городской среды для инвалидов, пожилых людей, мам с детскими колясками и велосипедистов, сообщил 360.ru.По словам главы региона, реализация проекта предполагает адаптацию общественных пространств и учреждений здравоохранения. Более тысячи поликлиник и больниц уже оборудованы специальными приспособлениями для маломобильных граждан, на очереди еще 383 медицинских объекта."Доступная среда имеет принципиальное значение. Она начинается с тротуаров удобных, заканчивается удобными пандусами в школах и поликлиниках. Это стандарты, которые мы сегодня имеем", – подчеркнул Воробьев.Помимо модернизации медицинской инфраструктуры власти уделяют внимание улучшению уличной обстановки. С 2022 года построены семь современных пешеходных переходов, оборудованных лифтами и пандусами. Еще три появятся в ближайшее время.Отдельно была затронута проблема доступности жилья для раненых военных. Чтобы обеспечить комфортные условия жизни ветеранам боевых действий, правительство Подмосковья планирует расселять нуждающихся бойцов в специально приспособленные подъезды и здания с подъемниками.Губернатор Воробьев также добавил, что в рамках реализации кадровой программы "Герои Подмосковья" состоялись два конкурсных этапа. Уже в сентябре 70 лучших кандидатов начнут обучение и смогут применить полученные знания во время работы в командах муниципалитетов и регионального правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)