https://ria.ru/20250630/doroga-2026233915.html
ФАС выявила картель в нацпроекте "Безопасные качественные дороги"
ФАС выявила картель в нацпроекте "Безопасные качественные дороги" - РИА Новости, 30.06.2025
ФАС выявила картель в нацпроекте "Безопасные качественные дороги"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает три компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Волгограде на сумму 1,7 миллиарда рублей при РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:02:00+03:00
2025-06-30T11:02:00+03:00
2025-06-30T11:06:00+03:00
происшествия
россия
волгоград
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143955/77/1439557736_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_aae2339a35ce883577c64703db6be444.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает три компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Волгограде на сумму 1,7 миллиарда рублей при реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС выявила картель при реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"... Признаки незаконного соглашения выявлены на торгах по ремонту автомобильных дорог в городе Волгограде", - говорится в сообщении. Ведомство подозревает в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен при участии в торгах на общую сумму 1 685 861 563 рубля компании ООО "Дом-Строй", ООО "Дорстрой-34" и ООО "Астрол-ДСК". В случае установления вины участникам сговора грозят административные штрафы по части 2 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях. КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.
https://ria.ru/20250611/gosduma-2022287684.html
https://ria.ru/20250210/fas-1998359672.html
россия
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143955/77/1439557736_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_6019e411b4915c0e04dc6b950c2e5a94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, волгоград, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Россия, Волгоград, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС выявила картель в нацпроекте "Безопасные качественные дороги"
ФАС подозревает три компании в сговоре на торгах по ремонту дорог в Волгограде