https://ria.ru/20250630/doroga-2026233915.html

ФАС выявила картель в нацпроекте "Безопасные качественные дороги"

ФАС выявила картель в нацпроекте "Безопасные качественные дороги" - РИА Новости, 30.06.2025

ФАС выявила картель в нацпроекте "Безопасные качественные дороги"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает три компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Волгограде на сумму 1,7 миллиарда рублей при РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:02:00+03:00

2025-06-30T11:02:00+03:00

2025-06-30T11:06:00+03:00

происшествия

россия

волгоград

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает три компании в сговоре на торгах по ремонту автодорог в Волгограде на сумму 1,7 миллиарда рублей при реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС выявила картель при реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"... Признаки незаконного соглашения выявлены на торгах по ремонту автомобильных дорог в городе Волгограде", - говорится в сообщении. Ведомство подозревает в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен при участии в торгах на общую сумму 1 685 861 563 рубля компании ООО "Дом-Строй", ООО "Дорстрой-34" и ООО "Астрол-ДСК". В случае установления вины участникам сговора грозят административные штрафы по части 2 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях. КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

https://ria.ru/20250611/gosduma-2022287684.html

https://ria.ru/20250210/fas-1998359672.html

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происшествия, россия, волгоград, федеральная антимонопольная служба (фас россии)