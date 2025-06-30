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В Краснодаре мужчина организовал незаконную миссионерскую деятельность - РИА Новости, 30.06.2025
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11:26 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/deyatelnost-2026238819.html
В Краснодаре мужчина организовал незаконную миссионерскую деятельность
В Краснодаре мужчина организовал незаконную миссионерскую деятельность - РИА Новости, 30.06.2025
В Краснодаре мужчина организовал незаконную миссионерскую деятельность
Приезжий из Дагестана организовал в Краснодаре незаконную миссионерскую деятельность в частном доме, на него составлен протокол, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:26:00+03:00
2025-06-30T11:26:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
краснодар
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КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Приезжий из Дагестана организовал в Краснодаре незаконную миссионерскую деятельность в частном доме, на него составлен протокол, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю. "В результате проверки в городе Краснодаре правоохранители выявили 46-летнего приезжего из Дагестана, который незаконно осуществлял миссионерскую деятельность в молельной комнате, организованной в частном доме. В отношении мужчины полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.26 КоАП РФ", - говорится в сообщении. По информации ведомства, к административной ответственности – по статье 18.8 КоАП РФ - привлекли и одного посетителя молельной комнаты: 26-летний житель Узбекистана находился на территории РФ нелегально, вскоре он будет выдворен за пределы страны. Часть 4 статьи 5.26 КоАП РФ (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях) влечет наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 50 тысяч рублей Отмечается, что в пресечении нарушений были задействованы сотрудники Центра по противодействию экстремизму, управления по вопросам миграции ГУМВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами УМВД России и представителями регионального УФСБ России.
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республика дагестан
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происшествия, россия, республика дагестан, краснодар
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Краснодар
В Краснодаре мужчина организовал незаконную миссионерскую деятельность

Житель Дагестана организовал в Краснодаре незаконную миссионерскую деятельность

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Приезжий из Дагестана организовал в Краснодаре незаконную миссионерскую деятельность в частном доме, на него составлен протокол, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.
"В результате проверки в городе Краснодаре правоохранители выявили 46-летнего приезжего из Дагестана, который незаконно осуществлял миссионерскую деятельность в молельной комнате, организованной в частном доме. В отношении мужчины полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.26 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, к административной ответственности – по статье 18.8 КоАП РФ - привлекли и одного посетителя молельной комнаты: 26-летний житель Узбекистана находился на территории РФ нелегально, вскоре он будет выдворен за пределы страны.
Часть 4 статьи 5.26 КоАП РФ (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях) влечет наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 50 тысяч рублей
Отмечается, что в пресечении нарушений были задействованы сотрудники Центра по противодействию экстремизму, управления по вопросам миграции ГУМВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами УМВД России и представителями регионального УФСБ России.
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ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанКраснодар
 
 
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