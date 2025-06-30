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Кто стоит за "свадьбой" девятилетней украинки и британского педофила - РИА Новости, 30.06.2025
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17:27 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/deti-2026350161.html
Кто стоит за "свадьбой" девятилетней украинки и британского педофила
Кто стоит за "свадьбой" девятилетней украинки и британского педофила - РИА Новости, 30.06.2025
Кто стоит за "свадьбой" девятилетней украинки и британского педофила
Совершенно дикая история произошла на днях во Франции, где в парижском Диснейленде происходила "постановочная" свадьба, которую были вынуждены прервать... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:27:00+03:00
2025-06-30T17:27:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Совершенно дикая история произошла на днях во Франции, где в парижском Диснейленде происходила "постановочная" свадьба, которую были вынуждены прервать полицейские. А всё из-за того, что "бракосочетание" совершалось между 9-летней девочкой из Украины и 39-летним британским мужчиной, уже ранее судимым за растление несовершеннолетних.Перепуганная и сбитая с толку невеста с приклеенными каблукамиСотрудники парка были потрясены происходившей на рассвете "имитацией свадебной церемонии" у замка Спящей Красавицы перед открытием парка для посетителей, сообщает Le Parisien.Когда они увидели испуганную девятилетнюю невесту, к туфелькам которой приклеили каблуки высотой 10 см, чтобы девочка казалась выше, то они сразу вызвали полицейских.Несмотря на заверения собравшихся, что это всего лишь "постановка", полиция все же задержала несколько человек, среди которых был и "жених", который, как оказалось, находится в списке преступников, совершивших преступления на сексуальной почве.Вечерние платья и смокинги для детейСтранное объявление появилось за несколько дней до церемонии в социальных сетях. Пост выложила некая Кристель Ка, называющая себя "актрисой и телеведущей". В нем родителям обещали оплату в размере 200 евро за участие их детей в "репетиции престижной свадьбы".Также в объявлении говорилось, что дети должны были следовать указаниям, "аплодировать, вставать и играть свою роль".Дресс-код "мероприятия" – "вечерние платья и смокинги". Обязательным условием была абсолютная конфиденциальность.Представители парижского Диснейленда утверждают, что стали жертвами обмана. По их словам, организаторы заверили, что пройдет оплаченная фотосессия, которые для парка обычное дело.В компании заявили, что никогда не допустили бы подобного мероприятия, зная его чудовищную суть.Жених-педофил заплатил 130 тысяч евроИ все-таки сотрудникам парка нужно сказать спасибо, после того как полиция установила личность жениха, страшно представить, что могло произойти дальше с несчастным ребенком.Джаскарн "Джекки" Джадж уже был приговорён к четырём годам тюремного заключения за сексуальную связь с двумя 15-летними девочками.Это не первое странное мероприятие, организованное мужчиной. В 2024 году Джадж представил на суд публики фальшивые похороны с пустым гробом, на съемки пригласили сотню статистов.В августе того же года Джаджа сняли на видео позирующим обнаженным перед подожженным грузовиком с логотипом ВВС.Непонятно, откуда жених взял деньги на свадебную церемонию, которая обошлась ему в 130 тысяч евро, и кто спонсирует его мероприятия.Фальшивые отец и матьПомимо Джаджа также был задержан фальшивый "отец невесты" — гражданин Латвии, и 41-летняя украинка, мать девочки, которых вскоре отпустили.По словам латвийца, ему заплатили 12 тысяч евро за участие в "свадьбе", и он утверждает, что не знал настоящего возраста девочки, вступающей в "брак".Пока не до конца ясна роль матери девочки, по некоторым данным, ее мать согласилась на произошедшее, так как ей пообещали, что девочка проведет день "как принцесса".К счастью, прокуратура позже сообщила, что украинская девочка, прибывшая во Францию за два дня до мероприятия, не подвергалась ни физическому, ни сексуализированному насилию.Дети превратились в живой товарК сожалению, случившееся говорит о том, что, похоже, дети на Украине уже окончательно превратились в живой товар.Причем происходит это с ведома самых высокопоставленных лиц украинской власти.Ранее РИА Новости уже писало о возможной связи Фонда Зеленской в торговле детьми.Сейчас все чаще в западных СМИ звучат призывы обратить особое внимание к этой проблеме."На Украине сложилась драматическая ситуация. Царящая там атмосфера политической и военной напряженности создает идеальную почву для организованной преступности. Например, в Одессе процветает торговля несовершеннолетними. Этим вопросом занимаются несколько неправительственных организаций", – сообщает один из французских телеканалов.Очень бы хотелось, чтобы подобные "свадебные церемонии" больше никогда не повторялась.
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в мире, украина, франция, латвия
В мире, Украина, Франция, Латвия

Кто стоит за "свадьбой" девятилетней украинки и британского педофила

© Getty Images / AnneMSДевочка в платье
Девочка в платье - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Getty Images / AnneMS
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Совершенно дикая история произошла на днях во Франции, где в парижском Диснейленде происходила "постановочная" свадьба, которую были вынуждены прервать полицейские. А всё из-за того, что "бракосочетание" совершалось между 9-летней девочкой из Украины и 39-летним британским мужчиной, уже ранее судимым за растление несовершеннолетних.

Перепуганная и сбитая с толку невеста с приклеенными каблуками

Сотрудники парка были потрясены происходившей на рассвете "имитацией свадебной церемонии" у замка Спящей Красавицы перед открытием парка для посетителей, сообщает Le Parisien.
Когда они увидели испуганную девятилетнюю невесту, к туфелькам которой приклеили каблуки высотой 10 см, чтобы девочка казалась выше, то они сразу вызвали полицейских.
Несмотря на заверения собравшихся, что это всего лишь "постановка", полиция все же задержала несколько человек, среди которых был и "жених", который, как оказалось, находится в списке преступников, совершивших преступления на сексуальной почве.
© Getty Images / GwengoatФранцузская полиция
Французская полиция - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Getty Images / Gwengoat
Французская полиция

Вечерние платья и смокинги для детей

Странное объявление появилось за несколько дней до церемонии в социальных сетях. Пост выложила некая Кристель Ка, называющая себя "актрисой и телеведущей". В нем родителям обещали оплату в размере 200 евро за участие их детей в "репетиции престижной свадьбы".
Также в объявлении говорилось, что дети должны были следовать указаниям, "аплодировать, вставать и играть свою роль".
© Getty Images / yul38885 yul38885Купюры евро
Купюры евро - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Getty Images / yul38885 yul38885
Купюры евро
Дресс-код "мероприятия" – "вечерние платья и смокинги". Обязательным условием была абсолютная конфиденциальность.
Представители парижского Диснейленда утверждают, что стали жертвами обмана. По их словам, организаторы заверили, что пройдет оплаченная фотосессия, которые для парка обычное дело.
В компании заявили, что никогда не допустили бы подобного мероприятия, зная его чудовищную суть.
© Getty Images / Martin D BrownДиснейленд в Париже
Диснейленд в Париже - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Getty Images / Martin D Brown
Диснейленд в Париже

Жених-педофил заплатил 130 тысяч евро

И все-таки сотрудникам парка нужно сказать спасибо, после того как полиция установила личность жениха, страшно представить, что могло произойти дальше с несчастным ребенком.
Джаскарн "Джекки" Джадж уже был приговорён к четырём годам тюремного заключения за сексуальную связь с двумя 15-летними девочками.
Это не первое странное мероприятие, организованное мужчиной. В 2024 году Джадж представил на суд публики фальшивые похороны с пустым гробом, на съемки пригласили сотню статистов.
В августе того же года Джаджа сняли на видео позирующим обнаженным перед подожженным грузовиком с логотипом ВВС.
Непонятно, откуда жених взял деньги на свадебную церемонию, которая обошлась ему в 130 тысяч евро, и кто спонсирует его мероприятия.
© Getty Images / kkshepelСвадьба
Свадьба - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Getty Images / kkshepel
Свадьба

Фальшивые отец и мать

Помимо Джаджа также был задержан фальшивый "отец невесты" — гражданин Латвии, и 41-летняя украинка, мать девочки, которых вскоре отпустили.
По словам латвийца, ему заплатили 12 тысяч евро за участие в "свадьбе", и он утверждает, что не знал настоящего возраста девочки, вступающей в "брак".
Пока не до конца ясна роль матери девочки, по некоторым данным, ее мать согласилась на произошедшее, так как ей пообещали, что девочка проведет день "как принцесса".
К счастью, прокуратура позже сообщила, что украинская девочка, прибывшая во Францию за два дня до мероприятия, не подвергалась ни физическому, ни сексуализированному насилию.
© Getty Images / stocknsharesЗдание суда во Франции
Здание суда во Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Getty Images / stocknshares
Здание суда во Франции

Дети превратились в живой товар

К сожалению, случившееся говорит о том, что, похоже, дети на Украине уже окончательно превратились в живой товар.
Причем происходит это с ведома самых высокопоставленных лиц украинской власти.
Ранее РИА Новости уже писало о возможной связи Фонда Зеленской в торговле детьми.
© AP Photo / Daniel LealЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Daniel Leal
Елена Зеленская
Сейчас все чаще в западных СМИ звучат призывы обратить особое внимание к этой проблеме.
"На Украине сложилась драматическая ситуация. Царящая там атмосфера политической и военной напряженности создает идеальную почву для организованной преступности. Например, в Одессе процветает торговля несовершеннолетними. Этим вопросом занимаются несколько неправительственных организаций", – сообщает один из французских телеканалов.
© AP Photo / Tobias SchwarzЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Tobias Schwarz
Елена Зеленская
Очень бы хотелось, чтобы подобные "свадебные церемонии" больше никогда не повторялась.
 
В миреУкраинаФранцияЛатвия
 
 
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