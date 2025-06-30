https://ria.ru/20250630/delo-2026309558.html

После столкновения локомотивов в Амурской области завели дело

После столкновения локомотивов в Амурской области завели дело - РИА Новости, 30.06.2025

После столкновения локомотивов в Амурской области завели дело

Уголовное дело возбуждено по факту столкновения двух маневровых локомотивов в Амурской области, размер материального ущерба превысил 1 миллион рублей, сообщило... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:46:00+03:00

2025-06-30T14:46:00+03:00

2025-06-30T14:46:00+03:00

происшествия

россия

амурская область

тындинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения двух маневровых локомотивов в Амурской области, размер материального ущерба превысил 1 миллион рублей, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ. По данным ведомства, локомотивы получили повреждения в субботу в результате столкновения на пикете № 7 путей необщего пользования напротив станции Олекма Тындинского района. Машинистам оказали медпомощь на месте. "Следователем Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Размер причиненного ущерба составил более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

россия

амурская область

тындинский район

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происшествия, россия, амурская область, тындинский район, следственный комитет россии (ск рф)