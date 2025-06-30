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После столкновения локомотивов в Амурской области завели дело - РИА Новости, 30.06.2025
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14:46 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/delo-2026309558.html
После столкновения локомотивов в Амурской области завели дело
После столкновения локомотивов в Амурской области завели дело - РИА Новости, 30.06.2025
После столкновения локомотивов в Амурской области завели дело
Уголовное дело возбуждено по факту столкновения двух маневровых локомотивов в Амурской области, размер материального ущерба превысил 1 миллион рублей, сообщило... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:46:00+03:00
2025-06-30T14:46:00+03:00
происшествия
россия
амурская область
тындинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения двух маневровых локомотивов в Амурской области, размер материального ущерба превысил 1 миллион рублей, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ. По данным ведомства, локомотивы получили повреждения в субботу в результате столкновения на пикете № 7 путей необщего пользования напротив станции Олекма Тындинского района. Машинистам оказали медпомощь на месте. "Следователем Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Размер причиненного ущерба составил более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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россия
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происшествия, россия, амурская область, тындинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Амурская область, Тындинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
После столкновения локомотивов в Амурской области завели дело

СК: после столкновения двух локомотивов в Амурской области завели уголовное дело

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииМесто столкновения двух локомотивов в Амурской области
Место столкновения двух локомотивов в Амурской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Место столкновения двух локомотивов в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения двух маневровых локомотивов в Амурской области, размер материального ущерба превысил 1 миллион рублей, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ.
По данным ведомства, локомотивы получили повреждения в субботу в результате столкновения на пикете № 7 путей необщего пользования напротив станции Олекма Тындинского района. Машинистам оказали медпомощь на месте.
"Следователем Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Размер причиненного ущерба составил более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияРоссияАмурская областьТындинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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