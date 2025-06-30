https://ria.ru/20250630/delo-2026306735.html

В Курской области завели дело после наезда комбайна на украинскую мину

В Курской области завели дело после наезда комбайна на украинскую мину - РИА Новости, 30.06.2025

В Курской области завели дело после наезда комбайна на украинскую мину

Дело о теракте возбуждено после наезда комбайна на украинскую мину в курском селе Шептуховка, в результате которого пострадали двое мужчин, сообщила официальный РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:37:00+03:00

2025-06-30T14:37:00+03:00

2025-06-30T14:37:00+03:00

происшествия

россия

кореновский район

курская область

светлана петренко

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после наезда комбайна на украинскую мину в курском селе Шептуховка, в результате которого пострадали двое мужчин, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В августе 2024 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, заминировали улицы и участки местности в Кореновском районе Курской области. В результате указанных преступных действий 11 июня 2025 года в селе Шептуховка во время сельскохозяйственных работ при наезде комбайна на взрывное устройство получили ранение два мирных жителя. По указанным обстоятельствам… возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта против мирного населения Курской области", - сказала она. Со слов пострадавших, при работе на комбайне они не видели взрывное устройство, так как оно было закопано в землю. В настоящее время назначены судебные экспертизы для установления тяжести вреда здоровью потерпевших и размера ущерба, причиненного сельскохозяйственной технике. Российскими следователями будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению. О происшествии врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал вечером 10 июня. По его словам, в Шептуховке 18-летний и 23-летний комбайнеры получили термические ожоги рук, ног, головы, лица, у одного из них был также ушиб грудной клетки.

https://ria.ru/20250630/kursk-2026254286.html

https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html

россия

кореновский район

курская область

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происшествия, россия, кореновский район, курская область, светлана петренко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)