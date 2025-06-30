Рейтинг@Mail.ru
В Курской области завели дело после наезда комбайна на украинскую мину - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/delo-2026306735.html
В Курской области завели дело после наезда комбайна на украинскую мину
В Курской области завели дело после наезда комбайна на украинскую мину - РИА Новости, 30.06.2025
В Курской области завели дело после наезда комбайна на украинскую мину
Дело о теракте возбуждено после наезда комбайна на украинскую мину в курском селе Шептуховка, в результате которого пострадали двое мужчин, сообщила официальный РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:37:00+03:00
2025-06-30T14:37:00+03:00
происшествия
россия
кореновский район
курская область
светлана петренко
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после наезда комбайна на украинскую мину в курском селе Шептуховка, в результате которого пострадали двое мужчин, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В августе 2024 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, заминировали улицы и участки местности в Кореновском районе Курской области. В результате указанных преступных действий 11 июня 2025 года в селе Шептуховка во время сельскохозяйственных работ при наезде комбайна на взрывное устройство получили ранение два мирных жителя. По указанным обстоятельствам… возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта против мирного населения Курской области", - сказала она. Со слов пострадавших, при работе на комбайне они не видели взрывное устройство, так как оно было закопано в землю. В настоящее время назначены судебные экспертизы для установления тяжести вреда здоровью потерпевших и размера ущерба, причиненного сельскохозяйственной технике. Российскими следователями будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению. О происшествии врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал вечером 10 июня. По его словам, в Шептуховке 18-летний и 23-летний комбайнеры получили термические ожоги рук, ног, головы, лица, у одного из них был также ушиб грудной клетки.
https://ria.ru/20250630/kursk-2026254286.html
https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html
россия
кореновский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кореновский район, курская область, светлана петренко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кореновский район, Курская область, Светлана Петренко, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области завели дело после наезда комбайна на украинскую мину

СК завел дело после наезда комбайна на мину ВСУ в курском селе Шептуховка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после наезда комбайна на украинскую мину в курском селе Шептуховка, в результате которого пострадали двое мужчин, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В августе 2024 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, заминировали улицы и участки местности в Кореновском районе Курской области. В результате указанных преступных действий 11 июня 2025 года в селе Шептуховка во время сельскохозяйственных работ при наезде комбайна на взрывное устройство получили ранение два мирных жителя. По указанным обстоятельствам… возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта против мирного населения Курской области", - сказала она.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Хинштейн рассказал о разминировании курского приграничья
Вчера, 12:12
Со слов пострадавших, при работе на комбайне они не видели взрывное устройство, так как оно было закопано в землю. В настоящее время назначены судебные экспертизы для установления тяжести вреда здоровью потерпевших и размера ущерба, причиненного сельскохозяйственной технике.
Российскими следователями будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
О происшествии врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал вечером 10 июня. По его словам, в Шептуховке 18-летний и 23-летний комбайнеры получили термические ожоги рук, ног, головы, лица, у одного из них был также ушиб грудной клетки.
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
КНДР направит в Россию саперов для разминирования Курской области
17 июня, 13:47
 
ПроисшествияРоссияКореновский районКурская областьСветлана ПетренкоАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала