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В Курской области завели дело после наезда комбайна на украинскую мину
В Курской области завели дело после наезда комбайна на украинскую мину - РИА Новости, 30.06.2025
В Курской области завели дело после наезда комбайна на украинскую мину
Дело о теракте возбуждено после наезда комбайна на украинскую мину в курском селе Шептуховка, в результате которого пострадали двое мужчин, сообщила официальный РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:37:00+03:00
2025-06-30T14:37:00+03:00
2025-06-30T14:37:00+03:00
происшествия
россия
кореновский район
курская область
светлана петренко
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после наезда комбайна на украинскую мину в курском селе Шептуховка, в результате которого пострадали двое мужчин, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В августе 2024 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, заминировали улицы и участки местности в Кореновском районе Курской области. В результате указанных преступных действий 11 июня 2025 года в селе Шептуховка во время сельскохозяйственных работ при наезде комбайна на взрывное устройство получили ранение два мирных жителя. По указанным обстоятельствам… возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта против мирного населения Курской области", - сказала она. Со слов пострадавших, при работе на комбайне они не видели взрывное устройство, так как оно было закопано в землю. В настоящее время назначены судебные экспертизы для установления тяжести вреда здоровью потерпевших и размера ущерба, причиненного сельскохозяйственной технике. Российскими следователями будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению. О происшествии врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал вечером 10 июня. По его словам, в Шептуховке 18-летний и 23-летний комбайнеры получили термические ожоги рук, ног, головы, лица, у одного из них был также ушиб грудной клетки.
https://ria.ru/20250630/kursk-2026254286.html
https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html
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происшествия, россия, кореновский район, курская область, светлана петренко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кореновский район, Курская область, Светлана Петренко, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области завели дело после наезда комбайна на украинскую мину
СК завел дело после наезда комбайна на мину ВСУ в курском селе Шептуховка