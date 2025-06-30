https://ria.ru/20250630/delo-2026298493.html

Появились подробности дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге

Появились подробности дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.06.2025

Появились подробности дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге

Десять подозреваемых фигурируют в деле об убийствах прошлых лет, совершенных в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости Илкин Амиров, адвокат задержанного Ахлимана... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:07:00+03:00

2025-06-30T14:07:00+03:00

2025-06-30T14:07:00+03:00

происшествия

россия

екатеринбург

светлана петренко

мария захарова

азербайджан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Десять подозреваемых фигурируют в деле об убийствах прошлых лет, совершенных в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости Илкин Амиров, адвокат задержанного Ахлимана Гянджиева. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. В воскресенье, 29 июня, суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим – Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову продлен срок содержания на 72 часа. "Их там десять человек, я защищаю одного, Гянджиева Ахлимана. На сегодняшний день их восемь, было десять: двое умерли, шесть под стражей, двое в больнице находятся. Изначально еще больше задержали, просто в первый день отпустили. В любом случае, я много сейчас не буду разговаривать, мы вчера с адвокатами решили, что слишком большой резонанс, поэтому мы не все карты раскрываем", – сказал Амиров. На вопрос, если после завершения срока задержания Гянджиева арестуют, будут ли они обжаловать арест, адвокат ответил утвердительно. "Будем, мой клиент не виновен, он даже понятия не имеет, кто этот человек, которого убили еще в 2001 году. Честно, не понимаем, кто главный подозреваемый", – продолжил собеседник агентства. По его словам, имя Гянджиева ни в одних показаниях и документе не звучит. Он добавил, что самая большая загадка, что такое могло произойти спустя 24 года, что нужно было "таким образом задерживать людей". В СУСК также поясняли, что фигуранты уголовного дела об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. В свою очередь, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что временный поверенный в делах РФ дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски "по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана". В понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге в центральный аппарат ведомства. Как отмечала Петренко, по версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе, а по этому делу было проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей. По предварительным данным, один из фигурантов скончался от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

https://ria.ru/20250630/zaderzhaniya-2026263796.html

https://ria.ru/20250629/azerbaydzhan-2026152028.html

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происшествия, россия, екатеринбург, светлана петренко, мария захарова, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)