На Алтае завели дело после ДТП, в котором погибли шесть человек
По факту ДТП с 6 погибшими на Алтае возбудили уголовное дело
© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краюСотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди
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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае по факту ДТП, в котором погибли трое детей и трое взрослых, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
"Следственной частью ГСУ ГУМВД России по Алтайскому краю по факту ДТП с погибшими возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в понедельник в Шипуновском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что в аварии погибли трое детей и трое взрослых. В главке МВД подтвердили эту информацию.
"По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Kia Forte , выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Honda Odyssey", - отмечают в пресс-службе.
Расследование находится на контроле у начальника главка МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева.
Как ранее сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, по поручению прокурора региона Антона Германа проводится проверка в связи с ДТП.
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