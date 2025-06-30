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На Алтае завели дело после ДТП, в котором погибли шесть человек - РИА Новости, 30.06.2025
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11:52 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/delo-2026250920.html
На Алтае завели дело после ДТП, в котором погибли шесть человек
На Алтае завели дело после ДТП, в котором погибли шесть человек - РИА Новости, 30.06.2025
На Алтае завели дело после ДТП, в котором погибли шесть человек
Уголовное дело возбудили в Алтайском крае по факту ДТП, в котором погибли трое детей и трое взрослых, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:52:00+03:00
2025-06-30T11:52:00+03:00
происшествия
авто
алтайский край
шипуновский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
kia rio
республика алтай
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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае по факту ДТП, в котором погибли трое детей и трое взрослых, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Следственной частью ГСУ ГУМВД России по Алтайскому краю по факту ДТП с погибшими возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в понедельник в Шипуновском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что в аварии погибли трое детей и трое взрослых. В главке МВД подтвердили эту информацию. "По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Kia Forte , выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Honda Odyssey", - отмечают в пресс-службе. Расследование находится на контроле у начальника главка МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева. Как ранее сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, по поручению прокурора региона Антона Германа проводится проверка в связи с ДТП.
https://ria.ru/20250629/dtp-2026174755.html
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алтайский край
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происшествия, авто, алтайский край, шипуновский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), kia rio, республика алтай
Происшествия, Авто, Алтайский край, Шипуновский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Kia Rio, Республика Алтай
На Алтае завели дело после ДТП, в котором погибли шесть человек

По факту ДТП с 6 погибшими на Алтае возбудили уголовное дело

© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краюСотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краю
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Алтайском крае, в котором погибли люди
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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае по факту ДТП, в котором погибли трое детей и трое взрослых, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
"Следственной частью ГСУ ГУМВД России по Алтайскому краю по факту ДТП с погибшими возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в понедельник в Шипуновском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что в аварии погибли трое детей и трое взрослых. В главке МВД подтвердили эту информацию.
"По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Kia Forte , выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Honda Odyssey", - отмечают в пресс-службе.
Расследование находится на контроле у начальника главка МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева.
Как ранее сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, по поручению прокурора региона Антона Германа проводится проверка в связи с ДТП.
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ПроисшествияАвтоАлтайский крайШипуновский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Kia RioРеспублика Алтай
 
 
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