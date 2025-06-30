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На Алтае завели дело после ДТП, в котором погибли шесть человек

На Алтае завели дело после ДТП, в котором погибли шесть человек - РИА Новости, 30.06.2025

На Алтае завели дело после ДТП, в котором погибли шесть человек

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае по факту ДТП, в котором погибли трое детей и трое взрослых, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:52:00+03:00

2025-06-30T11:52:00+03:00

2025-06-30T11:52:00+03:00

происшествия

авто

алтайский край

шипуновский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

kia rio

республика алтай

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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае по факту ДТП, в котором погибли трое детей и трое взрослых, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Следственной частью ГСУ ГУМВД России по Алтайскому краю по факту ДТП с погибшими возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в понедельник в Шипуновском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что в аварии погибли трое детей и трое взрослых. В главке МВД подтвердили эту информацию. "По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Kia Forte , выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Honda Odyssey", - отмечают в пресс-службе. Расследование находится на контроле у начальника главка МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева. Как ранее сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, по поручению прокурора региона Антона Германа проводится проверка в связи с ДТП.

https://ria.ru/20250629/dtp-2026174755.html

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алтайский край

шипуновский район

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происшествия, авто, алтайский край, шипуновский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), kia rio, республика алтай