https://ria.ru/20250630/delo-2026222535.html

В Тамбовской области возбудили дело после повреждения мемориала

В Тамбовской области возбудили дело после повреждения мемориала - РИА Новости, 30.06.2025

В Тамбовской области возбудили дело после повреждения мемориала

Уголовное дело возбудили по факту повреждения мемориального сооружения воинам Великой Отечественной войны в Мучкапском муниципальном округе Тамбовской области,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:10:00+03:00

2025-06-30T10:10:00+03:00

2025-06-30T10:11:00+03:00

происшествия

россия

тамбовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту повреждения мемориального сооружения воинам Великой Отечественной войны в Мучкапском муниципальном округе Тамбовской области, сообщили в Следственном комитете России. Следователи сообщили, что по данным СМИ, в Мучкапском муниципальном округе был повреждён мемориал погибшим воинам в Великой Отечественной войне. "Следственными органами СК России по Тамбовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества)", - сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

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происшествия, россия, тамбовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)