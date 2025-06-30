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В Тамбовской области возбудили дело после повреждения мемориала
В Тамбовской области возбудили дело после повреждения мемориала - РИА Новости, 30.06.2025
В Тамбовской области возбудили дело после повреждения мемориала
Уголовное дело возбудили по факту повреждения мемориального сооружения воинам Великой Отечественной войны в Мучкапском муниципальном округе Тамбовской области,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:10:00+03:00
2025-06-30T10:10:00+03:00
2025-06-30T10:11:00+03:00
происшествия
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александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту повреждения мемориального сооружения воинам Великой Отечественной войны в Мучкапском муниципальном округе Тамбовской области, сообщили в Следственном комитете России. Следователи сообщили, что по данным СМИ, в Мучкапском муниципальном округе был повреждён мемориал погибшим воинам в Великой Отечественной войне. "Следственными органами СК России по Тамбовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества)", - сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
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происшествия, россия, тамбовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тамбовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тамбовской области возбудили дело после повреждения мемориала
СК возбудил дело после повреждения мемориала воинам ВОВ в Тамбовской области