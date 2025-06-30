Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области возбудили дело после повреждения мемориала - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 30.06.2025 (обновлено: 10:11 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/delo-2026222535.html
В Тамбовской области возбудили дело после повреждения мемориала
В Тамбовской области возбудили дело после повреждения мемориала - РИА Новости, 30.06.2025
В Тамбовской области возбудили дело после повреждения мемориала
Уголовное дело возбудили по факту повреждения мемориального сооружения воинам Великой Отечественной войны в Мучкапском муниципальном округе Тамбовской области,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:10:00+03:00
2025-06-30T10:11:00+03:00
происшествия
россия
тамбовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту повреждения мемориального сооружения воинам Великой Отечественной войны в Мучкапском муниципальном округе Тамбовской области, сообщили в Следственном комитете России. Следователи сообщили, что по данным СМИ, в Мучкапском муниципальном округе был повреждён мемориал погибшим воинам в Великой Отечественной войне. "Следственными органами СК России по Тамбовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества)", - сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20250630/kopiya-2026210601.html
россия
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тамбовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тамбовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тамбовской области возбудили дело после повреждения мемориала

СК возбудил дело после повреждения мемориала воинам ВОВ в Тамбовской области

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту повреждения мемориального сооружения воинам Великой Отечественной войны в Мучкапском муниципальном округе Тамбовской области, сообщили в Следственном комитете России.
Следователи сообщили, что по данным СМИ, в Мучкапском муниципальном округе был повреждён мемориал погибшим воинам в Великой Отечественной войне.
"Следственными органами СК России по Тамбовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества)", - сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Подростки, задержанные в Волгограде, сожгли копию "Знамени Победы"
Вчера, 09:12
 
ПроисшествияРоссияТамбовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала