https://ria.ru/20250630/davlenie-2026230358.html

Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд

Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд - РИА Новости, 30.06.2025

Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд

Атмосферное давление в Москве в понедельник опустилось до 728,3 миллиметра ртутного столба, став самым низким за всю историю наблюдений для 30 июня, сообщил... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:46:00+03:00

2025-06-30T10:46:00+03:00

2025-06-30T15:25:00+03:00

москва

погода

общество

михаил леус

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в понедельник опустилось до 728,3 миллиметра ртутного столба, став самым низким за всю историю наблюдений для 30 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."Как и ожидалось, сегодня в столице обновлён суточный рекорд низкого атмосферного давления. Ещё никогда, за всю почти полуторавековую историю наблюдений за погодой в Москве, атмосферное давление в последний день июня не было таким низким - к 10 часам утра барометры на базовой метеостанции города, ВДНХ, показали 728,3 миллиметра ртутного столба, что уже на 0,1 миллиметра ртутного столба ниже прежнего рекорда, установленного в этот день 45 лет назад", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что показания барометров продолжают падать, так что точное значение нового рекордного достижения станет известно лишь к концу дня."Рост показаний барометров ближайшие дни продолжится, однако в норму атмосферное давление вернётся лишь к началу выходных", - уточнил Леус.

https://ria.ru/20250627/tsiklon-2025730843.html

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Ольга Фомченкова

москва, погода, общество, михаил леус