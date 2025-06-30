За рулем автомобиля, врезавшегося в дерево в Дагестане, находился подросток
МВД: подросток был за рулем врезавшегося в дерево в Дагестане автомобиля
© Прокуратура Дагестана На месте ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана
© Прокуратура Дагестана
На месте ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Подросток находился за рулем врезавшегося в дерево в Дагестане автомобиля, в результате чего погибли двое школьников, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
Ранее в ведомстве рассказали, что в понедельник рано утром в Хасавюртовском районе Дагестана Lada Vesta врезалась в дерево. На месте погибли двое 15-летних жителей Кизилюртовского района, еще двое детей того же возраста госпитализированы. Сообщалось, что за рулем находился 68-летний мужчина.
"Уточненная информация. За рублем автомобиля был не 68-летний мужчина, а его 15-летний внук. Оказалось, что подростки после прошедших торжественных мероприятий, связанных с окончанием школы, направились, по традиции, встречать рассвет. Но четверо выпускников поступили иначе. Один из подростков выкрал в буквальном смысле из-под подушки своего дедушки ключи от автомобиля, и они вчетвером поехали кататься. В результате врезались в дерево", - говорится в сообщении.
Когда о произошедшей трагедии узнал владелец машины, ему стало плохо с сердцем. Пожилого мужчину экстренно госпитализировали в ту же больницу, что и двух пострадавших подростков, поэтому и произошла путаница, заявили в региональном МВД.
"Вчера они отмечали выпускной, а сегодня, насколько мне известно, им должны были вручать аттестаты об окончании девятого класса", - добавила Гариева.
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