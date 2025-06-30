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В Дагестане подросток получил удар током в трансформаторной будке
В Дагестане подросток получил удар током в трансформаторной будке - РИА Новости, 30.06.2025
В Дагестане подросток получил удар током в трансформаторной будке
Подросток получил удар током в Дагестане, спрятавшись от дождя в трансформаторной будке, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T00:29:00+03:00
2025-06-30T00:29:00+03:00
2025-06-30T00:29:00+03:00
происшествия
республика дагестан
карабудахкентский район
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МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Подросток получил удар током в Дагестане, спрятавшись от дождя в трансформаторной будке, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева. "В Карабудахкентском районе 15-летний мальчик получил поражение электрическим током, спрятавшись от дождя в трансформаторной будке", – написала Гариева в своем Telegram-канале. По ее словам, мальчика доставили в больницу, сейчас он находится в коме.
https://ria.ru/20241113/ural-1983464498.html
республика дагестан
карабудахкентский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, карабудахкентский район
Происшествия, Республика Дагестан, Карабудахкентский район
В Дагестане подросток получил удар током в трансформаторной будке
В Дагестане подросток спрятался в трансформаторной будке и получил удар током