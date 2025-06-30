https://ria.ru/20250630/dagestan-2026183090.html

В Дагестане подросток получил удар током в трансформаторной будке

В Дагестане подросток получил удар током в трансформаторной будке - РИА Новости, 30.06.2025

В Дагестане подросток получил удар током в трансформаторной будке

Подросток получил удар током в Дагестане, спрятавшись от дождя в трансформаторной будке, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T00:29:00+03:00

2025-06-30T00:29:00+03:00

2025-06-30T00:29:00+03:00

происшествия

республика дагестан

карабудахкентский район

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МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Подросток получил удар током в Дагестане, спрятавшись от дождя в трансформаторной будке, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева. "В Карабудахкентском районе 15-летний мальчик получил поражение электрическим током, спрятавшись от дождя в трансформаторной будке", – написала Гариева в своем Telegram-канале. По ее словам, мальчика доставили в больницу, сейчас он находится в коме.

https://ria.ru/20241113/ural-1983464498.html

республика дагестан

карабудахкентский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика дагестан, карабудахкентский район