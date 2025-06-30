https://ria.ru/20250630/china-2025861424.html

"Цивилизация иного уровня". Почему новое достижение Китая встревожило Маска

"Цивилизация иного уровня". Почему новое достижение Китая встревожило Маска - РИА Новости, 30.06.2025

"Цивилизация иного уровня". Почему новое достижение Китая встревожило Маска

Пекин бьет рекорды в солнечной энергетике — страна вырвалась в абсолютные мировые лидеры. За этими успехами с тревогой наблюдают и в Москве, и в Вашингтоне. О... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T08:00:00+03:00

2025-06-30T08:00:00+03:00

2025-06-30T08:03:00+03:00

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илон маск

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Пекин бьет рекорды в солнечной энергетике — страна вырвалась в абсолютные мировые лидеры. За этими успехами с тревогой наблюдают и в Москве, и в Вашингтоне. О том, как источники энергии, к которым долгое время относились несерьезно, меняют мир, — в материале РИА Новости.По одной Польше в месяцВ мае Поднебесная нарастила солнечную генерацию на 93 ГВт. Это означает, что в среднем каждую секунду в КНР устанавливали почти 100 солнечных панелей. Кроме того, запустили примерно 5300 "ветряных мельниц", что принесло еще 26 ГВт. И то и другое могло бы закрыть всю потребность в энергетике таких стран, как Польша, Швеция или Объединенные Арабские Эмираты, подсчитали в американском Asia Society Policy Institute. И это только за месяц.Всего с начала года Китай добавил 198 ГВт солнечной и 46 ГВт ветровой энергии — этого хватило бы таким странам, как Турция или Индонезия.Для сравнения: по данным ежегодного доклада Sustainable Energy in America 2025 Factbook, за 2024-й США добавили лишь 49 ГВт солнечной мощности.Общая мощность действующих солнечных электростанций (СЭС) в Китае перевалила за тысячу гигаватт — во всем остальном мире примерно столько же. Но и другие страны закупают оборудование главным образом в КНР, где сосредоточено около 90 процентов мощностей по производству основных компонентов этого вида генерации — поликремния, кремниевых пластин и фотоэлектрических модулей, отмечает директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.По мнению экспертов, китайские рекорды в области возобновляемых источников (ВИЭ) уже сегодня оказывают огромное давление на мировой энергетический рынок.Солнечная экспансияБлагодаря эффекту масштаба солнечная энергетика становится все более дешевой. "Рост производства солнечных панелей в Китае ведет к их резкому удешевлению (на 15-30 процентов), что, с одной стороны, ускоряет развитие солнечной энергетики в развивающихся странах, но с другой — создает серьезные проблемы для производителей в других регионах, не выдерживающих ценовой конкуренции", — говорит доцент кафедры электроснабжения и интеллектуальных электроэнергетических систем ЧувГУ Павел Воронов.Майский рекорд объясняется во многом тем, что с июня в Китае заканчивается льготный налоговый период для размещения ВИЭ. Но и действующих СЭС и ВЭС, похоже, уже слишком много: цены на солнечные панели едва покрывают себестоимость производства. По данным СМИ, в первом квартале года пять крупнейших китайских компаний солнечной энергетики сообщили о совокупном убытке в размере более восьми миллиардов юаней. Исправить положение, похоже, может лишь внешняя экспансия.Китайский экспорт и технологии становятся де-факто стандартом, переориентируя глобальные инвестиционные потоки в возобновляемую энергетику, поясняет Воронов. Все больше стран стремятся заполучить доступный — и теперь уже надежный — источник энергии. Целый ряд подобных проектов, например, запускают Бразилия и Индия. Есть успешные кейсы в солнечной Африке. Обсуждается строительство масштабных станций в Сахаре.У солнечной энергетики по-прежнему есть слабые места: зависимость от погодных условий, недостаток накопительных мощностей и неготовность сетевой инфраструктуры к резким колебаниям генерации. Об этом напомнила недавняя авария в Испании, где из-за сбоя в системе ВИЭ значительная часть страны осталась без света, отмечает Воронов. Однако эти недостатки со временем исправляются.В том же Китае наращивают производство систем хранения энергии, трансформаторов и других компонентов возобновляемых источников энергии, рассказывает экономист, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким."Это позволяет стране не только удовлетворять растущий внутренний спрос на электроэнергию, но и сокращать потребности в импорте носителей, а в дальнейшем потенциально перейти и к экспорту электроэнергии", — говорит эксперт.Угроза для РоссииПо словам Акима, бурный рост солнечной генерации и других ВИЭ уже приводит к снижению глобального спроса на газ, нефть, уголь и другие ископаемые виды топлива. Это может повлиять на Россию."Если переход на возобновляемые источники энергии дополнительно ускорится и станет еще более масштабным, это может снизить мировой спрос на нефть и газ, что потенциально уменьшит доходы России от их экспорта", — предполагает он.По мнению Акима, в ближайшее время на растущих рынках Глобального Юга китайские ВИЭ станут основным конкурентом традиционной генерации, использующей российские углеводороды.В свою очередь, Воронов отмечает: хотя Китай наращивает солнечные мощности (1,08 ТВт к маю 2025-го), его энергосистема по-прежнему зависит от угля (70 процентов выработки), а в периоды пикового спроса (например, жарким летом 2024-го) потребление газа и угля даже растет. Это поддерживает спрос на российские ресурсы в среднесрочной перспективе. В то же время появляется шанс ускорить развитие собственной возобновляемой энергетики."Скромный уровень"В России солнечное направление энергетики развивается, но до мирового лидерства пока далеко. По итогам 2024-го в стране функционирует 2,55 ГВт СЭС. Ожидается, что за следующие десять лет этот показатель вырастет более чем вдвое. Сегодня большинство действующих станций размещены в Астраханской и Оренбургской областях, в Калмыкии и Крыму. Значительный объем проектов запланирован в Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области.При этом абсолютное большинство проектов строительства СЭС в России реализуется на локализованном оборудовании, говорит Алексей Жихарев."Законодательством предусмотрены достаточно строгие требования по локализации, — объясняет он. — Китайское оборудование используется в основном в частных проектах собственной генерации на промышленных объектах и на изолированных территориях".Однако производить оборудование для СЭС в России пока не очень выгодно: нет китайского эффекта масштаба. По словам Жихарева, емкость отечественного рынка находится на весьма скромном уровне — всего 300-500 МВт в год."Шкала Кардашева"Тем временем в США бьют тревогу: алармисты утверждают, что именно успехи Пекина в развитии возобновляемых источников энергии обеспечат ему победу в глобальном противостоянии с Америкой.Только за счет света ближайшей звезды Китай получает 30 процентов энергии, которую вырабатывают все виды генерирующих установок США. Если тенденция сохранится, "солнечная энергия в Китае превзойдет все источники электроэнергии в США, вместе взятые, через три-четыре года", написал Илон Маск в своем микроблоге. "Тревожный сигнал", — добавил он.В серии постов владелец Tesla и SpaceX призывает срочно догонять Пекин по этому показателю, тем более что в Штатах хватает и солнца, и пустынных территорий. Однако ни Дональд Трамп, с которым у Маска произошел громкий разлад, ни контролирующие обе палаты парламента республиканцы зеленую энергетику не поддерживают. А без помощи властей даже богатейший человек планеты не сможет переломить ситуацию. Тогда как китайские компании в области ВИЭ пользуются многолетной поддержкой правительства.Идейный соратник Маска, американский IT-предприниматель Джесси Пелтан заявляет, что Китай первым приближается к тому, что советский астроном и визионер Николай Кардашев называл "цивилизацией первого типа". В работе от 1964-го ученый предположил, что степень развития сообщества может иметь три уровня: на первом оно осваивает энергию планеты, на втором — энергию ближайшей звезды и на третьем — энергию своей Галактики."Китай побеждает в гонке за цивилизацию первого типа, а мы даже не осознаем этого", — говорит Пелтан. Он считает это соревнование "новой космической гонкой", которая может вывести человечество "в эру беспрецедентного изобилия, но при этом кардинально изменит баланс сил во всем мире".

https://ria.ru/20250314/ai-2004577996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, илон маск, дональд трамп, россия, сша