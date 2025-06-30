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В Челябинске девушка час просидела в мужском туалете из-за поломки замка - РИА Новости, 30.06.2025
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18:18 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/chelyabinsk-2026374161.html
В Челябинске девушка час просидела в мужском туалете из-за поломки замка
В Челябинске девушка час просидела в мужском туалете из-за поломки замка - РИА Новости, 30.06.2025
В Челябинске девушка час просидела в мужском туалете из-за поломки замка
Девушка оказалась заперта в общественном туалете в сквере Челябинска из-за сломанного дверного замка, ее вызволили прибывшие спасатели, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:18:00+03:00
2025-06-30T18:18:00+03:00
челябинск
россия
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июн – РИА Новости. Девушка оказалась заперта в общественном туалете в сквере Челябинска из-за сломанного дверного замка, ее вызволили прибывшие спасатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Telegram-канал, посвященный Челябинску, опубликовал видео девушки, которая оказалась заперта в туалете местного парка, ей пришлось вызывать спасателей. Она провела там около часа. По данным пресс-службы, инцидент в мужском туалете в сквере "Молодёжный" произошёл 26 июня. "Замок действительно оказался неисправен в результате действий неизвестных лиц. Спасатели, прибывшие на место, вправили его, чтобы открыть дверь. Тем не менее, теперь он нуждается в замене. Сейчас кабина мужского туалета закрыта до установки нового замка", - говорится в сообщении. Городская администрация отмечает, что общественный туалет по ночам не работает, его закрывают. Утром в день инцидента при открытии туалета замок был исправен и не вызвал опасений у работников сквера, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20250425/zhenschina-2013524631.html
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челябинск, россия, происшествия
Челябинск, Россия, Происшествия
В Челябинске девушка час просидела в мужском туалете из-за поломки замка

Девушка час просидела в мужском туалете в Челябинском сквере из-за поломки замка

© Fotolia / Наталья ИвановаЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Fotolia / Наталья Иванова
Челябинск. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июн – РИА Новости. Девушка оказалась заперта в общественном туалете в сквере Челябинска из-за сломанного дверного замка, ее вызволили прибывшие спасатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Telegram-канал, посвященный Челябинску, опубликовал видео девушки, которая оказалась заперта в туалете местного парка, ей пришлось вызывать спасателей. Она провела там около часа.
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По данным пресс-службы, инцидент в мужском туалете в сквере "Молодёжный" произошёл 26 июня.
"Замок действительно оказался неисправен в результате действий неизвестных лиц. Спасатели, прибывшие на место, вправили его, чтобы открыть дверь. Тем не менее, теперь он нуждается в замене. Сейчас кабина мужского туалета закрыта до установки нового замка", - говорится в сообщении.
Городская администрация отмечает, что общественный туалет по ночам не работает, его закрывают. Утром в день инцидента при открытии туалета замок был исправен и не вызвал опасений у работников сквера, поясняется в сообщении.
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