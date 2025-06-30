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Лидер Мали назвал Путина искренним и прагматичным человеком

Лидер Мали назвал Путина искренним и прагматичным человеком - РИА Новости, 30.06.2025

Лидер Мали назвал Путина искренним и прагматичным человеком

Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита по итогам визита в Россию и встречи с Владимиром Путиным назвал российского лидера прагматичным и... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:34:00+03:00

2025-06-30T14:34:00+03:00

2025-06-30T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита по итогам визита в Россию и встречи с Владимиром Путиным назвал российского лидера прагматичным и искренним человеком. В своей беседе с малийскими журналистами глава западноафриканской страны рассказал им о своем общем впечатлении от поездки и переговоров. "Президент Владимир Путин прагматичный и искренний человек. Его жесты ясно показали, как он открыт и расположен к нам…. Я покидаю эту дружескую страну полностью удовлетворенным. Сотрудничество с Россией является эффективным, оно лишено всякой демагогии или манипуляций", - цитирует малийского президента местная газета Essor. Неделю назад в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. Были подписаны соглашения о создании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и соглашение об основах отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20250623/putin-2024926970.html

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россия, владимир путин, в мире, мали