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Лидер Мали назвал Путина искренним и прагматичным человеком - РИА Новости, 30.06.2025
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14:34 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/chelovek-2026305520.html
Лидер Мали назвал Путина искренним и прагматичным человеком
Лидер Мали назвал Путина искренним и прагматичным человеком - РИА Новости, 30.06.2025
Лидер Мали назвал Путина искренним и прагматичным человеком
Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита по итогам визита в Россию и встречи с Владимиром Путиным назвал российского лидера прагматичным и... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:34:00+03:00
2025-06-30T14:34:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита по итогам визита в Россию и встречи с Владимиром Путиным назвал российского лидера прагматичным и искренним человеком. В своей беседе с малийскими журналистами глава западноафриканской страны рассказал им о своем общем впечатлении от поездки и переговоров. "Президент Владимир Путин прагматичный и искренний человек. Его жесты ясно показали, как он открыт и расположен к нам…. Я покидаю эту дружескую страну полностью удовлетворенным. Сотрудничество с Россией является эффективным, оно лишено всякой демагогии или манипуляций", - цитирует малийского президента местная газета Essor. Неделю назад в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. Были подписаны соглашения о создании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и соглашение об основах отношений между двумя странами.
https://ria.ru/20250623/putin-2024926970.html
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россия, владимир путин, в мире, мали
Россия, Владимир Путин, В мире, Мали
Лидер Мали назвал Путина искренним и прагматичным человеком

Гоита назвал Путин прагматичным и искренним человеком

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время церемонии подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита по итогам визита в Россию и встречи с Владимиром Путиным назвал российского лидера прагматичным и искренним человеком.
В своей беседе с малийскими журналистами глава западноафриканской страны рассказал им о своем общем впечатлении от поездки и переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Республикой Мали - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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"Президент Владимир Путин прагматичный и искренний человек. Его жесты ясно показали, как он открыт и расположен к нам…. Я покидаю эту дружескую страну полностью удовлетворенным. Сотрудничество с Россией является эффективным, оно лишено всякой демагогии или манипуляций", - цитирует малийского президента местная газета Essor.
Неделю назад в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. Были подписаны соглашения о создании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и соглашение об основах отношений между двумя странами.
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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23 июня, 08:00
 
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