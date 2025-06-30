Лидер Мали назвал Путина искренним и прагматичным человеком
Гоита назвал Путин прагматичным и искренним человеком
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита по итогам визита в Россию и встречи с Владимиром Путиным назвал российского лидера прагматичным и искренним человеком.
В своей беседе с малийскими журналистами глава западноафриканской страны рассказал им о своем общем впечатлении от поездки и переговоров.
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"Президент Владимир Путин прагматичный и искренний человек. Его жесты ясно показали, как он открыт и расположен к нам…. Я покидаю эту дружескую страну полностью удовлетворенным. Сотрудничество с Россией является эффективным, оно лишено всякой демагогии или манипуляций", - цитирует малийского президента местная газета Essor.
Неделю назад в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. Были подписаны соглашения о создании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и соглашение об основах отношений между двумя странами.
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