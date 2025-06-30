https://ria.ru/20250630/cheljabinsk-2026210749.html

В Челябинске задержали участников инцидента со стрельбой из травматики

В Челябинске задержали участников инцидента со стрельбой из травматики - РИА Новости, 30.06.2025

В Челябинске задержали участников инцидента со стрельбой из травматики

Полиция в Челябинске установила и задержала всех участников инцидента со стрельбой из травматического оружия, в результате которого пострадали двое мужчин, по... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:15:00+03:00

2025-06-30T09:15:00+03:00

2025-06-30T09:15:00+03:00

происшествия

россия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске установила и задержала всех участников инцидента со стрельбой из травматического оружия, в результате которого пострадали двое мужчин, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, 24 июня в отдел полиции "Тракторозаводский" УМВД России по Челябинску очевидцы сообщили о том, что у дома по улице Танкистов слышны выстрелы и пострадали двое мужчин. Полицейские установили, что неизвестные из травматического оружия ранили двух местных жителей 2000 года рождения, одного из них госпитализировали, второй лечится амбулаторно. Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле "Лада Гранта". "Вскоре разыскиваемая автомашина была задержана, водитель транспортного средства, 2001 года рождения доставлен в отдел полиции. В настоящее время все участники инцидента установлены, стрелявший из травматического пистолета задержан, также задержаны иные участники противоправного деяния", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026190489.html

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происшествия, россия, челябинск