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Доходы бюджета Краснодарского края увеличат в 2025 году на 7,2% - РИА Новости, 30.06.2025
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Краснодарский край
 
17:07 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/byudzhet-2026352750.html
Доходы бюджета Краснодарского края увеличат в 2025 году на 7,2%
Доходы бюджета Краснодарского края увеличат в 2025 году на 7,2% - РИА Новости, 30.06.2025
Доходы бюджета Краснодарского края увеличат в 2025 году на 7,2%
Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края приняли поправки в краевой бюджет, доходы на 2025 год утверждены в размере 546 миллиардов рублей, что на... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:07:00+03:00
2025-06-30T17:07:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края приняли поправки в краевой бюджет, доходы на 2025 год утверждены в размере 546 миллиардов рублей, что на 7,2% превышает показатель 2024 года, объем безвозмездных поступлений в краевой бюджет в текущем году составит 70,7 миллиардов рублей. На сессии было озвучено, что дополнительные поступления из федерального бюджета пойдут на оказание медицинской помощи, поддержку рыбохозяйственного комплекса и развитие туризма. Кроме того, поправки в бюджет на 2025 год предусматривают увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан и зарплату воспитателей детских садов. "Если в этом году, его доходы планируется увеличить на более, чем 793 миллиона рублей, то уже в плановом периоде – на сумму свыше 9 миллиардов рублей ежегодно. При том отмечу, что, если в нынешнем году мы увеличиваем доход за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, то в последующие годы за счет роста НДФЛ — нашего основного доходного источника", – подчеркнул председатель краевого парламента Юрий Бурлачко. Он добавил, что прогнозируемый рост дохода краевого бюджета свидетельствует о неплохих перспективах развития экономики в ближайшем будущем, а также о поступательном характере и росте доходов населения. "Подчеркну, положительная динамика наблюдается у нас и по расходам. Если конкретизировать, то за счет перераспределения дополнительных средств основной их объем пойдет на реализацию госпрограмм, входящих в соцблок, а также на господдержку агропрома и санаторно-курортного комплекса. Внесение изменений в краевой бюджет, которые мы сегодня обсудили, позволит выполнить все обязательства перед жителями края, сохранить, как и прежде, социальную ориентированность нашего бюджета, несмотря на все трудности и вызовы последнего времени", – подытожил председатель Заксобрания.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Доходы бюджета Краснодарского края увеличат в 2025 году на 7,2%

Доходы бюджета Кубани вырастут в 2025 году на 7,2%

© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского краяПредседатель парламента Краснодарского края Юрий Бурлачко
Председатель парламента Краснодарского края Юрий Бурлачко - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского края
Председатель парламента Краснодарского края Юрий Бурлачко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края приняли поправки в краевой бюджет, доходы на 2025 год утверждены в размере 546 миллиардов рублей, что на 7,2% превышает показатель 2024 года, объем безвозмездных поступлений в краевой бюджет в текущем году составит 70,7 миллиардов рублей.
На сессии было озвучено, что дополнительные поступления из федерального бюджета пойдут на оказание медицинской помощи, поддержку рыбохозяйственного комплекса и развитие туризма. Кроме того, поправки в бюджет на 2025 год предусматривают увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан и зарплату воспитателей детских садов.
"Если в этом году, его доходы планируется увеличить на более, чем 793 миллиона рублей, то уже в плановом периоде – на сумму свыше 9 миллиардов рублей ежегодно. При том отмечу, что, если в нынешнем году мы увеличиваем доход за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, то в последующие годы за счет роста НДФЛ — нашего основного доходного источника", – подчеркнул председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.
Он добавил, что прогнозируемый рост дохода краевого бюджета свидетельствует о неплохих перспективах развития экономики в ближайшем будущем, а также о поступательном характере и росте доходов населения.
"Подчеркну, положительная динамика наблюдается у нас и по расходам. Если конкретизировать, то за счет перераспределения дополнительных средств основной их объем пойдет на реализацию госпрограмм, входящих в соцблок, а также на господдержку агропрома и санаторно-курортного комплекса. Внесение изменений в краевой бюджет, которые мы сегодня обсудили, позволит выполнить все обязательства перед жителями края, сохранить, как и прежде, социальную ориентированность нашего бюджета, несмотря на все трудности и вызовы последнего времени", – подытожил председатель Заксобрания.
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