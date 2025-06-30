https://ria.ru/20250630/byudzhet-2026352750.html

Доходы бюджета Краснодарского края увеличат в 2025 году на 7,2%

Доходы бюджета Краснодарского края увеличат в 2025 году на 7,2% - РИА Новости, 30.06.2025

Доходы бюджета Краснодарского края увеличат в 2025 году на 7,2%

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края приняли поправки в краевой бюджет, доходы на 2025 год утверждены в размере 546 миллиардов рублей, что на... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:07:00+03:00

2025-06-30T17:07:00+03:00

2025-06-30T17:07:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края приняли поправки в краевой бюджет, доходы на 2025 год утверждены в размере 546 миллиардов рублей, что на 7,2% превышает показатель 2024 года, объем безвозмездных поступлений в краевой бюджет в текущем году составит 70,7 миллиардов рублей. На сессии было озвучено, что дополнительные поступления из федерального бюджета пойдут на оказание медицинской помощи, поддержку рыбохозяйственного комплекса и развитие туризма. Кроме того, поправки в бюджет на 2025 год предусматривают увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан и зарплату воспитателей детских садов. "Если в этом году, его доходы планируется увеличить на более, чем 793 миллиона рублей, то уже в плановом периоде – на сумму свыше 9 миллиардов рублей ежегодно. При том отмечу, что, если в нынешнем году мы увеличиваем доход за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, то в последующие годы за счет роста НДФЛ — нашего основного доходного источника", – подчеркнул председатель краевого парламента Юрий Бурлачко. Он добавил, что прогнозируемый рост дохода краевого бюджета свидетельствует о неплохих перспективах развития экономики в ближайшем будущем, а также о поступательном характере и росте доходов населения. "Подчеркну, положительная динамика наблюдается у нас и по расходам. Если конкретизировать, то за счет перераспределения дополнительных средств основной их объем пойдет на реализацию госпрограмм, входящих в соцблок, а также на господдержку агропрома и санаторно-курортного комплекса. Внесение изменений в краевой бюджет, которые мы сегодня обсудили, позволит выполнить все обязательства перед жителями края, сохранить, как и прежде, социальную ориентированность нашего бюджета, несмотря на все трудности и вызовы последнего времени", – подытожил председатель Заксобрания.

https://ria.ru/20250630/krasnodar-2026348485.html

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краснодарский край