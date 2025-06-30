https://ria.ru/20250630/britaniya-2026304430.html

Британский профсоюз призвал правительство прекратить военную помощь Украине

Британский профсоюз призвал правительство прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 30.06.2025

Британский профсоюз призвал правительство прекратить военную помощь Украине

Профсоюз транспортных работников Великобритании RMT на своем ежегодном съезде принял резолюцию, осуждающую военную помощь Лондона Украине и призвал... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:31:00+03:00

2025-06-30T14:31:00+03:00

2025-06-30T14:31:00+03:00

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ЛОНДОН, 30 июн - РИА Новости. Профсоюз транспортных работников Великобритании RMT на своем ежегодном съезде принял резолюцию, осуждающую военную помощь Лондона Украине и призвал правительство заняться экономикой вместо разжигания конфликтов за рубежом. "Великобритания продолжает играть роль разжигателя конфликтов в международных отношениях, поставляя оружие британского производства, оказывая военную помощь и выделяя кредиты и миллиарды фунтов стерлингов государственного финансирования на безуспешные попытки добиться военного поражения России на Украине. Мы отвергаем политику снижения уровня жизни ради финансирования политики эскалации войны, которая в прошлом году привела нас на грань ядерного армагеддона", - говорится в резолюции, с которой ознакомилась газета Telegraph. Отмечается, что резолюцию предложило отделение профсоюза по лондонскому району Паддингтон. Пресс-секретарь профсоюза заявил газете, что она содержала призыв к деэскалации в зонах боевых действий по всему миру: в Газе, Йемене, Иране и на Украине. "Вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров, а просто затруднит их достижение", - заявил представитель профсоюза изданию.

https://ria.ru/20250630/frantsiya-2026303363.html

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