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Британский профсоюз призвал правительство прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 30.06.2025
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14:31 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/britaniya-2026304430.html
Британский профсоюз призвал правительство прекратить военную помощь Украине
Британский профсоюз призвал правительство прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 30.06.2025
Британский профсоюз призвал правительство прекратить военную помощь Украине
Профсоюз транспортных работников Великобритании RMT на своем ежегодном съезде принял резолюцию, осуждающую военную помощь Лондона Украине и призвал... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:31:00+03:00
2025-06-30T14:31:00+03:00
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ЛОНДОН, 30 июн - РИА Новости. Профсоюз транспортных работников Великобритании RMT на своем ежегодном съезде принял резолюцию, осуждающую военную помощь Лондона Украине и призвал правительство заняться экономикой вместо разжигания конфликтов за рубежом. "Великобритания продолжает играть роль разжигателя конфликтов в международных отношениях, поставляя оружие британского производства, оказывая военную помощь и выделяя кредиты и миллиарды фунтов стерлингов государственного финансирования на безуспешные попытки добиться военного поражения России на Украине. Мы отвергаем политику снижения уровня жизни ради финансирования политики эскалации войны, которая в прошлом году привела нас на грань ядерного армагеддона", - говорится в резолюции, с которой ознакомилась газета Telegraph. Отмечается, что резолюцию предложило отделение профсоюза по лондонскому району Паддингтон. Пресс-секретарь профсоюза заявил газете, что она содержала призыв к деэскалации в зонах боевых действий по всему миру: в Газе, Йемене, Иране и на Украине. "Вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров, а просто затруднит их достижение", - заявил представитель профсоюза изданию.
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в мире, украина, великобритания, лондон
В мире, Украина, Великобритания, Лондон
Британский профсоюз призвал правительство прекратить военную помощь Украине

В Британии профсоюз призвал правительство прекратить военную помощь Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 30 июн - РИА Новости. Профсоюз транспортных работников Великобритании RMT на своем ежегодном съезде принял резолюцию, осуждающую военную помощь Лондона Украине и призвал правительство заняться экономикой вместо разжигания конфликтов за рубежом.
"Великобритания продолжает играть роль разжигателя конфликтов в международных отношениях, поставляя оружие британского производства, оказывая военную помощь и выделяя кредиты и миллиарды фунтов стерлингов государственного финансирования на безуспешные попытки добиться военного поражения России на Украине. Мы отвергаем политику снижения уровня жизни ради финансирования политики эскалации войны, которая в прошлом году привела нас на грань ядерного армагеддона", - говорится в резолюции, с которой ознакомилась газета Telegraph.
Отмечается, что резолюцию предложило отделение профсоюза по лондонскому району Паддингтон. Пресс-секретарь профсоюза заявил газете, что она содержала призыв к деэскалации в зонах боевых действий по всему миру: в Газе, Йемене, Иране и на Украине.
"Вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров, а просто затруднит их достижение", - заявил представитель профсоюза изданию.
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