https://ria.ru/20250630/britaniya-2026199048.html

В Британии задумали нанести удар по украинцам с двух сторон

В Британии задумали нанести удар по украинцам с двух сторон - РИА Новости, 30.06.2025

В Британии задумали нанести удар по украинцам с двух сторон

Среди британцев и правых, и левых взглядов многие склоняются к отказу от поддержки Украины, пишет Telegraph. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T06:15:00+03:00

2025-06-30T06:15:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Среди британцев и правых, и левых взглядов многие склоняются к отказу от поддержки Украины, пишет Telegraph."Как отмечают многие и левые и правые комментаторы, вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров, а просто затруднит их достижение", — заявил изданию официальный представитель Национального профсоюза работников железнодородного, морского и сухопутного транспорта Великобритании.С этим согласуется текст декларации, которую профсоюз представил в одном из отделений в Лондоне. Текст документа, согласно данным Telegraph, содержит коллективное заявление об отвержении политики сокращения социальных расходов и снижения уровня жизни ради финансирования эскалации украинского конфликта."Рабочие требуют от министров лейбористской партии взять на себя обязательство работать над дипломатическим, согласованным и прочным мирным урегулированием", — указано в материале.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает получить от Великобритании 1,7 миллиарда фунтов (2,3 миллиарда долларов) для дополнительной закупки оружия.Кроме того, опубликованный ранее в Великобритании стратегический оборонный обзор правительства свидетельствует, что Лондон в рамках новой оборонной стратегии продолжит ежегодно направлять на военную помощь Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов), и будет оказывать помощь "столько, сколько потребуется".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026160594.html

https://ria.ru/20250630/udar-2026193927.html

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026057840.html

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