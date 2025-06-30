В Британии задумали нанести удар по украинцам с двух сторон
Telegraph: и правые и левые британцы отказываются поддерживать Украину
© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Среди британцев и правых, и левых взглядов многие склоняются к отказу от поддержки Украины, пишет Telegraph.
"Как отмечают многие и левые и правые комментаторы, вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров, а просто затруднит их достижение", — заявил изданию официальный представитель Национального профсоюза работников железнодородного, морского и сухопутного транспорта Великобритании.
С этим согласуется текст декларации, которую профсоюз представил в одном из отделений в Лондоне. Текст документа, согласно данным Telegraph, содержит коллективное заявление об отвержении политики сокращения социальных расходов и снижения уровня жизни ради финансирования эскалации украинского конфликта.
"Рабочие требуют от министров лейбористской партии взять на себя обязательство работать над дипломатическим, согласованным и прочным мирным урегулированием", — указано в материале.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает получить от Великобритании 1,7 миллиарда фунтов (2,3 миллиарда долларов) для дополнительной закупки оружия.
Кроме того, опубликованный ранее в Великобритании стратегический оборонный обзор правительства свидетельствует, что Лондон в рамках новой оборонной стратегии продолжит ежегодно направлять на военную помощь Киеву 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов), и будет оказывать помощь "столько, сколько потребуется".
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров