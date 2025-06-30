https://ria.ru/20250630/blanar-2026215644.html

"Простить все". Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление о России

"Простить все". Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.06.2025

"Простить все". Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление о России

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование конфликта на Украине требует налаживания диалога с Россией. Его слова приводит TVP World. "Давайте... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:48:00+03:00

2025-06-30T09:48:00+03:00

2025-06-30T09:48:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование конфликта на Украине требует налаживания диалога с Россией. Его слова приводит TVP World. "Давайте вернемся к уважению международного права и будем искать пути общения с Российской Федерацией", — сказал он. Бланар добавил, что Запад должен найти способ сотрудничать с Россией. "И, возможно, когда-нибудь простить все, что произошло", — утверждает он. Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад начал догадываться, что не сможет нанести стратегическое поражение России.

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026208378.html

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026057840.html

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