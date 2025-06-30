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"Простить все". Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление о России
"Простить все". Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.06.2025
"Простить все". Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление о России
Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование конфликта на Украине требует налаживания диалога с Россией. Его слова приводит TVP World. "Давайте... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:48:00+03:00
2025-06-30T09:48:00+03:00
2025-06-30T09:48:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование конфликта на Украине требует налаживания диалога с Россией. Его слова приводит TVP World. "Давайте вернемся к уважению международного права и будем искать пути общения с Российской Федерацией", — сказал он. Бланар добавил, что Запад должен найти способ сотрудничать с Россией. "И, возможно, когда-нибудь простить все, что произошло", — утверждает он. Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад начал догадываться, что не сможет нанести стратегическое поражение России.
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в мире, россия, словакия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Словакия, Украина
"Простить все". Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление о России
Глава МИД Словакии Бланар призвал Запад искать пути коммуникации с РФ