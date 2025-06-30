Рейтинг@Mail.ru
"Простить все". Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/blanar-2026215644.html
"Простить все". Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление о России
"Простить все". Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.06.2025
"Простить все". Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление о России
Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование конфликта на Украине требует налаживания диалога с Россией. Его слова приводит TVP World. "Давайте... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:48:00+03:00
2025-06-30T09:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
словакия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910371680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19aeda7add7453d689ef2ad486e7412b.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование конфликта на Украине требует налаживания диалога с Россией. Его слова приводит TVP World. "Давайте вернемся к уважению международного права и будем искать пути общения с Российской Федерацией", — сказал он. Бланар добавил, что Запад должен найти способ сотрудничать с Россией. "И, возможно, когда-нибудь простить все, что произошло", — утверждает он. Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад начал догадываться, что не сможет нанести стратегическое поражение России.
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026208378.html
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026057840.html
россия
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910371680_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_13a72dc26c04f2f153307bbe8b0c373b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Словакия, Украина
"Простить все". Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление о России

Глава МИД Словакии Бланар призвал Запад искать пути коммуникации с РФ

© MICHAL CIZEKМинистр иностранных дел Словакии Юрай Бланар
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© MICHAL CIZEK
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование конфликта на Украине требует налаживания диалога с Россией. Его слова приводит TVP World.

"Давайте вернемся к уважению международного права и будем искать пути общения с Российской Федерацией", — сказал он.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Глава МИД Украины выступил с призывом после российских ударов
Вчера, 09:00
Бланар добавил, что Запад должен найти способ сотрудничать с Россией.

"И, возможно, когда-нибудь простить все, что произошло", — утверждает он.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад начал догадываться, что не сможет нанести стратегическое поражение России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Русские отобрали самое главное: без этого Украина Америке больше не нужна
29 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСловакияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала