https://ria.ru/20250630/biometriya-2026321977.html

Сдача биометрии остается добровольной процедурой, заявили в Госдуме

Сдача биометрии остается добровольной процедурой, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.06.2025

Сдача биометрии остается добровольной процедурой, заявили в Госдуме

Сдача биометрии остаётся добровольной процедурой, также законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры, сообщил глава комитета... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:29:00+03:00

2025-06-30T15:29:00+03:00

2025-06-30T15:29:00+03:00

общество

сергей боярский

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биометрия

россия

технологии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сдача биометрии остаётся добровольной процедурой, также законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "В сети наблюдается распространение слухов о якобы обязательной регистрации биометрии, которую планирует ввести Минцифры. Хотел бы дать разъяснения со своей стороны: сдача биометрии остаётся добровольной процедурой. Иные утверждения на этот счёт – ложь. Более того, законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры. То есть, не допускается даже косвенное принуждение к сдаче биометрии", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат также отметил, что каждый человек, сдавший данные для Единой биометрической системы (ЕБС), может удалить их через "Госуслуги".

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общество, сергей боярский, госдума рф, биометрия, россия, технологии