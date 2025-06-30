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Сдача биометрии остается добровольной процедурой, заявили в Госдуме
Сдача биометрии остается добровольной процедурой, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.06.2025
Сдача биометрии остается добровольной процедурой, заявили в Госдуме
Сдача биометрии остаётся добровольной процедурой, также законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры, сообщил глава комитета... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:29:00+03:00
2025-06-30T15:29:00+03:00
2025-06-30T15:29:00+03:00
общество
сергей боярский
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биометрия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сдача биометрии остаётся добровольной процедурой, также законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "В сети наблюдается распространение слухов о якобы обязательной регистрации биометрии, которую планирует ввести Минцифры. Хотел бы дать разъяснения со своей стороны: сдача биометрии остаётся добровольной процедурой. Иные утверждения на этот счёт – ложь. Более того, законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры. То есть, не допускается даже косвенное принуждение к сдаче биометрии", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат также отметил, что каждый человек, сдавший данные для Единой биометрической системы (ЕБС), может удалить их через "Госуслуги".
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общество, сергей боярский, госдума рф, биометрия, россия, технологии
Общество, Сергей Боярский, Госдума РФ, Биометрия, Россия, Технологии
Сдача биометрии остается добровольной процедурой, заявили в Госдуме
Депутат Боярский заявил, что сдача биометрии остается добровольной процедурой