В Ереване убрали билборд с призывом освободить Карапетяна
© Кадр видео из соцсетейСотрудники мэрии Еревана демонтируют билборд с призывом освободить арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна на фасаде торгового центра "Ташир"
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники мэрии Еревана демонтируют билборд с призывом освободить арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна на фасаде торгового центра "Ташир"
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ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. В Ереване демонтировали билборд с призывом освободить предпринимателя Самвела Карапетяна, который был установлен на торговом центре "Ташир", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник к торговому центру в сопровождении полиции прибыли сотрудники мэрии Еревана. Процесс демонтажа билборда занял порядка двух часов. Рядом с автокраном, который использовали рабочие, стояли сотрудники правоохранительных органов.
Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская