https://ria.ru/20250630/bilbord-2026355917.html

В Ереване убрали билборд с призывом освободить Карапетяна

В Ереване убрали билборд с призывом освободить Карапетяна - РИА Новости, 30.06.2025

В Ереване убрали билборд с призывом освободить Карапетяна

В Ереване демонтировали билборд с призывом освободить предпринимателя Самвела Карапетяна, который был установлен на торговом центре "Ташир", передает... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:16:00+03:00

2025-06-30T17:16:00+03:00

2025-06-30T17:16:00+03:00

ереван

самвел карапетян

армения

никол пашинян

россия

армянская апостольская церковь

ташир

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. В Ереване демонтировали билборд с призывом освободить предпринимателя Самвела Карапетяна, который был установлен на торговом центре "Ташир", передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник к торговому центру в сопровождении полиции прибыли сотрудники мэрии Еревана. Процесс демонтажа билборда занял порядка двух часов. Рядом с автокраном, который использовали рабочие, стояли сотрудники правоохранительных органов. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250629/armeniya-2026177871.html

ереван

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Демонтаж слова "Свобода" в надписи "Свободу Самвелу Карапетяну" Демонтаж слова "Свобода" в надписи "Свободу Самвелу Карапетяну" 2025-06-30T17:16 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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