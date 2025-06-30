https://ria.ru/20250630/bilayn-2026359460.html
"Билайн": Упрощение передачи данных о геолокации пропавших спасет жизни
"Билайн": Упрощение передачи данных о геолокации пропавших спасет жизни - РИА Новости, 30.06.2025
"Билайн": Упрощение передачи данных о геолокации пропавших спасет жизни
Возможность для операторов связи предоставлять поисково-спасательным отрядам информацию о геолокации пропавших людей значительно ускорит процесс поисков и... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:06:00+03:00
2025-06-30T18:06:00+03:00
2025-06-30T18:06:00+03:00
технологии
россия
сергей анохин
билайн
михаил мишустин
вымпелком
поисковый отряд "лиза алерт"
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Возможность для операторов связи предоставлять поисково-спасательным отрядам информацию о геолокации пропавших людей значительно ускорит процесс поисков и послужит спасению сотен и тысяч жизней, считает генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.Как сообщается на сайте правительства РФ, премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи поручил Минцифры к 3 ноября проработать вопрос предоставления операторами связи поисково-спасательным отрядам информации о местоположении мобильных телефонов пропавших людей для облегчения их поисков.В сообщении "Билайна" отмечается в этой связи, что оператор ранее обратился к органам власти с предложением упростить процесс передачи данных в критических ситуациях при обеспечении защиты персональных сведений."Это очень важное решение, реализация которого в разы ускорит поиски пропавших и в перспективе послужит спасению сотен и тысяч жизней. Мы рады поддержке правительства и Минцифры и уверены, что тщательная проработка процедуры с привлечением специалистов и практиков позволит соблюсти баланс между охраной персональных данных и защитой человеческой жизни в критической ситуации. Со стороны "Билайна" окажем всю необходимую поддержку для подготовки и внедрения этих изменений", - привели в компании слова Анохина.В "Билайне" напомнили, что с апреля 2025 года оператор совместно с добровольческим поисковым отрядом "Лиза Алерт" использует сервис, который позволяет в течение нескольких минут получать данные о местоположении мобильного телефона пропавшего человека, если симкарта оформлена на родственника, запросившего данные о геолокации. Прежде быстрая передача такой информации была возможна только при обращении в офис, если симкарта оформлена на близкого родственника, который лично подтверждает свое намерение запросить геолокацию. В других случаях на это требовалось гораздо больше времени — вплоть до нескольких недель."Билайн", который уже более 10 лет сотрудничает с "Лиза Алерт", неоднократно указывал на наличие конфликта между защитой данных и скоростью спасения и предлагал адаптацию регулирования, а также конкретные технические решения. В последние месяцы в Минцифры при участии представителей телеком-оператора и поискового отряда обсуждали возможные изменения подходов — например, разграничение чувствительной и общественно значимой информации, а также создание специальных процессов и протоколов предоставления данных поисково-спасательным отрядам", - добавили в компании.
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технологии, россия, сергей анохин, билайн, михаил мишустин, вымпелком, поисковый отряд "лиза алерт"
Технологии, Россия, Сергей Анохин, Билайн, Михаил Мишустин, ВымпелКом, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
"Билайн": Упрощение передачи данных о геолокации пропавших спасет жизни
"Билайн" поддержит упрощение передачи данных о геолокации пропавших людей
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Возможность для операторов связи предоставлять поисково-спасательным отрядам информацию о геолокации пропавших людей значительно ускорит процесс поисков и послужит спасению сотен и тысяч жизней, считает генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.
Как сообщается на сайте правительства РФ, премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи поручил Минцифры к 3 ноября проработать вопрос предоставления операторами связи поисково-спасательным отрядам информации о местоположении мобильных телефонов пропавших людей для облегчения их поисков.
В сообщении "Билайна" отмечается в этой связи, что оператор ранее обратился к органам власти с предложением упростить процесс передачи данных в критических ситуациях при обеспечении защиты персональных сведений.
"Это очень важное решение, реализация которого в разы ускорит поиски пропавших и в перспективе послужит спасению сотен и тысяч жизней. Мы рады поддержке правительства и Минцифры и уверены, что тщательная проработка процедуры с привлечением специалистов и практиков позволит соблюсти баланс между охраной персональных данных и защитой человеческой жизни в критической ситуации. Со стороны "Билайна" окажем всю необходимую поддержку для подготовки и внедрения этих изменений", - привели в компании слова Анохина.
В "Билайне" напомнили, что с апреля 2025 года оператор совместно с добровольческим поисковым отрядом "Лиза Алерт" использует сервис, который позволяет в течение нескольких минут получать данные о местоположении мобильного телефона пропавшего человека, если симкарта оформлена на родственника, запросившего данные о геолокации. Прежде быстрая передача такой информации была возможна только при обращении в офис, если симкарта оформлена на близкого родственника, который лично подтверждает свое намерение запросить геолокацию. В других случаях на это требовалось гораздо больше времени — вплоть до нескольких недель.
"Билайн", который уже более 10 лет сотрудничает с "Лиза Алерт", неоднократно указывал на наличие конфликта между защитой данных и скоростью спасения и предлагал адаптацию регулирования, а также конкретные технические решения. В последние месяцы в Минцифры при участии представителей телеком-оператора и поискового отряда обсуждали возможные изменения подходов — например, разграничение чувствительной и общественно значимой информации, а также создание специальных процессов и протоколов предоставления данных поисково-спасательным отрядам", - добавили в компании.