https://ria.ru/20250630/bichaev-2026358084.html

Регистрация на соревнования в память о Бичаеве завершилась на Смоленщине

Регистрация на соревнования в память о Бичаеве завершилась на Смоленщине - РИА Новости, 30.06.2025

Регистрация на соревнования в память о Бичаеве завершилась на Смоленщине

В Смоленской области завершилась регистрация участников соревнований по спортивному ориентированию, посвященных памяти Героя России, гвардии старшего лейтенанта РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:22:00+03:00

2025-06-30T17:22:00+03:00

2025-06-30T17:22:00+03:00

смоленская область

смоленская область

россия

василий анохин

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Смоленской области завершилась регистрация участников соревнований по спортивному ориентированию, посвященных памяти Героя России, гвардии старшего лейтенанта Александра Бичаева, сообщает пресс-служба правительства региона. Выпускник Военной академии ПВО, командир взвода 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ Бичаев в феврале 2023 года погиб в зоне специальной военной операции при исполнении служебного долга. В 2020 году он привел свою команду ВДВ к победе во всероссийском и международном этапах армейского конкурса на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо". Ожидается, что на старт выйдут более 500 человек. Регистрацию онлайн уже прошли спортсмены из Смоленской, Брянской, Псковской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Белгородской и Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Эти соревнования являются продолжением спортивного пути героя, который увлекался лыжным спортом, бегом, спортивным ориентированием. Они пройдут с 3 по 6 июля на территории национального парка "Смоленское Поозерье", на озере Рытое по дисциплинам: "Кросс-спринт", "Кросс-классика", "Кросс-многодневный". "Герой Российской Федерации старший лейтенант Александр Олегович Бичаев доказал, что любовь к Родине и воля к победе сильнее смерти. В ожесточенном бою ценой жизни он спас своих боевых товарищей – геройский поступок настоящего мужчины и русского офицера. На таких людях держится русская земля, и наша святая обязанность – сохранить память о них для будущих поколений, чтобы молодежь знала с кого брать пример и на кого равняться в своих делах и поступках", — приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.

https://ria.ru/20250627/anokhin-2025939516.html

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смоленская область, россия, василий анохин