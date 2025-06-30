Рейтинг@Mail.ru
Регистрация на соревнования в память о Бичаеве завершилась на Смоленщине - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:22 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/bichaev-2026358084.html
Регистрация на соревнования в память о Бичаеве завершилась на Смоленщине
Регистрация на соревнования в память о Бичаеве завершилась на Смоленщине - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация на соревнования в память о Бичаеве завершилась на Смоленщине
В Смоленской области завершилась регистрация участников соревнований по спортивному ориентированию, посвященных памяти Героя России, гвардии старшего лейтенанта РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:22:00+03:00
2025-06-30T17:22:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026353612_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_b8eff1849907858b440e66ef583a4e76.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Смоленской области завершилась регистрация участников соревнований по спортивному ориентированию, посвященных памяти Героя России, гвардии старшего лейтенанта Александра Бичаева, сообщает пресс-служба правительства региона. Выпускник Военной академии ПВО, командир взвода 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ Бичаев в феврале 2023 года погиб в зоне специальной военной операции при исполнении служебного долга. В 2020 году он привел свою команду ВДВ к победе во всероссийском и международном этапах армейского конкурса на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо". Ожидается, что на старт выйдут более 500 человек. Регистрацию онлайн уже прошли спортсмены из Смоленской, Брянской, Псковской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Белгородской и Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Эти соревнования являются продолжением спортивного пути героя, который увлекался лыжным спортом, бегом, спортивным ориентированием. Они пройдут с 3 по 6 июля на территории национального парка "Смоленское Поозерье", на озере Рытое по дисциплинам: "Кросс-спринт", "Кросс-классика", "Кросс-многодневный". "Герой Российской Федерации старший лейтенант Александр Олегович Бичаев доказал, что любовь к Родине и воля к победе сильнее смерти. В ожесточенном бою ценой жизни он спас своих боевых товарищей – геройский поступок настоящего мужчины и русского офицера. На таких людях держится русская земля, и наша святая обязанность – сохранить память о них для будущих поколений, чтобы молодежь знала с кого брать пример и на кого равняться в своих делах и поступках", — приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.
https://ria.ru/20250627/anokhin-2025939516.html
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026353612_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_9785a8f73cbee1b2ea31185d2da63412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Регистрация на соревнования в память о Бичаеве завершилась на Смоленщине

Регистрация на состязания в память о Бичаеве завершилась в Смоленской области

© Фото : Пресс-служба правительства Смоленской областиМурал в память о Герое России Александре Бичаеве в Смоленске
Мурал в память о Герое России Александре Бичаеве в Смоленске - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Смоленской области
Мурал в память о Герое России Александре Бичаеве в Смоленске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Смоленской области завершилась регистрация участников соревнований по спортивному ориентированию, посвященных памяти Героя России, гвардии старшего лейтенанта Александра Бичаева, сообщает пресс-служба правительства региона.
Выпускник Военной академии ПВО, командир взвода 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ Бичаев в феврале 2023 года погиб в зоне специальной военной операции при исполнении служебного долга. В 2020 году он привел свою команду ВДВ к победе во всероссийском и международном этапах армейского конкурса на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо".
Ожидается, что на старт выйдут более 500 человек. Регистрацию онлайн уже прошли спортсмены из Смоленской, Брянской, Псковской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Белгородской и Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь.
Эти соревнования являются продолжением спортивного пути героя, который увлекался лыжным спортом, бегом, спортивным ориентированием. Они пройдут с 3 по 6 июля на территории национального парка "Смоленское Поозерье", на озере Рытое по дисциплинам: "Кросс-спринт", "Кросс-классика", "Кросс-многодневный".
"Герой Российской Федерации старший лейтенант Александр Олегович Бичаев доказал, что любовь к Родине и воля к победе сильнее смерти. В ожесточенном бою ценой жизни он спас своих боевых товарищей – геройский поступок настоящего мужчины и русского офицера. На таких людях держится русская земля, и наша святая обязанность – сохранить память о них для будущих поколений, чтобы молодежь знала с кого брать пример и на кого равняться в своих делах и поступках", — приводит пресс-служба слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Анохин: Смоленская область активно участвует в работе Союзного государства
27 июня, 20:37
 
Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала