https://ria.ru/20250630/bespilotniki-2026221822.html

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 30.06.2025

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь районов Белгородской области более 50 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:06:00+03:00

2025-06-30T10:06:00+03:00

2025-06-30T10:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь районов Белгородской области более 50 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 29 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 61 боеприпас и зафиксированы атаки 54 беспилотниками, из них сбиты 19 дронов. Различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 4 частных домовладениях, двух предприятиях, объекте водоснабжения, складе, двух коммерческих объектах и 23 транспортных средствах. "В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 36 боеприпасов, и атакам 16 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка и Новая Таволжанка выпущен один артснаряд и совершены атаки 26 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе два села подверглись атакам 3 беспилотников. В Борисовском районе два села атакованы двумя дронами. В Валуйском округе по посёлку Уразово выпущен один беспилотник. В Волоконовском районе село Волчья Александровка и хутор Зеленый Клин атакованы двумя FPV-дронами. В Грайворонском округе по городу Грайворон и 7 селам выпущено 24 боеприпаса и совершены атаки 4 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250630/gorlovka-2026212515.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

шебекино

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Ольга Фомченкова

белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков