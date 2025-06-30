https://ria.ru/20250630/bespilotnik-2026387284.html
Над Ростовской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Над Ростовской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
Над Ростовской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T19:53:00+03:00
2025-06-30T19:53:00+03:00
2025-06-30T19:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью, сообщает Минобороны РФ. "Около 18.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Ростовской областью уничтожили беспилотник ВСУ
МО: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью