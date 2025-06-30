https://ria.ru/20250630/bespilotnik-2026387284.html

Над Ростовской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Над Ростовской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025

Над Ростовской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T19:53:00+03:00

2025-06-30T19:53:00+03:00

2025-06-30T19:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью, сообщает Минобороны РФ. "Около 18.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250630/bpla-2026201727.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)