Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии предотвратили взрывы на стратегических объектах страны - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 30.06.2025 (обновлено: 01:28 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/belorussija-2026184447.html
В Белоруссии предотвратили взрывы на стратегических объектах страны
В Белоруссии предотвратили взрывы на стратегических объектах страны - РИА Новости, 30.06.2025
В Белоруссии предотвратили взрывы на стратегических объектах страны
Комитет госбезопасности Белоруссии предотвратил готовившийся взрыв на стратегических объектах стран, передает телеканал ОНТ. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T01:01:00+03:00
2025-06-30T01:28:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
белорусская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927558627_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_c7ec037ba451c49e29c1d8e556973d79.jpg
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии предотвратил готовившийся взрыв на стратегических объектах стран, передает телеканал ОНТ."Комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперация под названием "Гарпун". В итоге удалось вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы буквально взорвать белорусские стратегические объекты. Эта операция продолжалась 732 дня", — говорится в сообщении.Там также отмечается, что деструктивные силы после провала госпереворота в 2020 году не угомонились и вынашивают планы по силовой атаке на страну.Подчеркивается, что апогеем операции внешней разведки КГБ стала доставка в Белоруссию Павла Белютина. Другие подробности обнародуют позднее.Гостелеканал "Беларусь 1" сообщил 5 мая о задержании и доставке на территорию республики экстремиста Павла Белютина, который входил в группу, планировавшую атаку дронами на Белорусскую АЭС.Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек тогда заявил, что подробности этой операции будут представлены позже.В июле 2024 года выехавшая из Белоруссии и потом вернувшаяся назад оппозиционная активистка Ольга Тишкевич заявила в интервью телеканалу ОНТ, что представители радикальной белорусской оппозиции в Литве планировали нанесение ударов дронами по белорусской территории, а экс-ученый хотел распылить с воздуха радионуклиды. По ее словам, в частности, нанести удар БПЛА планировалось по Белорусской АЭС. Среди тех, кто вынашивал план атаки на энергетические объекты Тишкевич упоминала Белютина.
https://ria.ru/20250610/belorussiya-2022097359.html
https://ria.ru/20250505/belorussiya-2015161402.html
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927558627_0:0:2681:2011_1920x0_80_0_0_a2fca38aea2386d9030ba1eb07181f52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва, белорусская аэс
В мире, Белоруссия, Литва, Белорусская АЭС
В Белоруссии предотвратили взрывы на стратегических объектах страны

КГБ Белоруссии предотвратил взрыв на стратегических объектах страны

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник милиции Белоруссии
Сотрудник милиции Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Сотрудник милиции Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии предотвратил готовившийся взрыв на стратегических объектах стран, передает телеканал ОНТ.
"Комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперация под названием "Гарпун". В итоге удалось вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы буквально взорвать белорусские стратегические объекты. Эта операция продолжалась 732 дня", — говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Белоруссии не дадут спокойно жить, заявил Лукашенко
10 июня, 18:35
Там также отмечается, что деструктивные силы после провала госпереворота в 2020 году не угомонились и вынашивают планы по силовой атаке на страну.
Подчеркивается, что апогеем операции внешней разведки КГБ стала доставка в Белоруссию Павла Белютина. Другие подробности обнародуют позднее.
Гостелеканал "Беларусь 1" сообщил 5 мая о задержании и доставке на территорию республики экстремиста Павла Белютина, который входил в группу, планировавшую атаку дронами на Белорусскую АЭС.
Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек тогда заявил, что подробности этой операции будут представлены позже.
В июле 2024 года выехавшая из Белоруссии и потом вернувшаяся назад оппозиционная активистка Ольга Тишкевич заявила в интервью телеканалу ОНТ, что представители радикальной белорусской оппозиции в Литве планировали нанесение ударов дронами по белорусской территории, а экс-ученый хотел распылить с воздуха радионуклиды. По ее словам, в частности, нанести удар БПЛА планировалось по Белорусской АЭС. Среди тех, кто вынашивал план атаки на энергетические объекты Тишкевич упоминала Белютина.
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Силовики задержали экстремиста, планировавшего атаку на Белорусскую АЭС
5 мая, 21:39
 
В миреБелоруссияЛитваБелорусская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала