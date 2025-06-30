В Белоруссии предотвратили взрывы на стратегических объектах страны
КГБ Белоруссии предотвратил взрыв на стратегических объектах страны
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудник милиции Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии предотвратил готовившийся взрыв на стратегических объектах стран, передает телеканал ОНТ.
"Комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперация под названием "Гарпун". В итоге удалось вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы буквально взорвать белорусские стратегические объекты. Эта операция продолжалась 732 дня", — говорится в сообщении.
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Там также отмечается, что деструктивные силы после провала госпереворота в 2020 году не угомонились и вынашивают планы по силовой атаке на страну.
Подчеркивается, что апогеем операции внешней разведки КГБ стала доставка в Белоруссию Павла Белютина. Другие подробности обнародуют позднее.
Гостелеканал "Беларусь 1" сообщил 5 мая о задержании и доставке на территорию республики экстремиста Павла Белютина, который входил в группу, планировавшую атаку дронами на Белорусскую АЭС.
Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек тогда заявил, что подробности этой операции будут представлены позже.
В июле 2024 года выехавшая из Белоруссии и потом вернувшаяся назад оппозиционная активистка Ольга Тишкевич заявила в интервью телеканалу ОНТ, что представители радикальной белорусской оппозиции в Литве планировали нанесение ударов дронами по белорусской территории, а экс-ученый хотел распылить с воздуха радионуклиды. По ее словам, в частности, нанести удар БПЛА планировалось по Белорусской АЭС. Среди тех, кто вынашивал план атаки на энергетические объекты Тишкевич упоминала Белютина.