https://ria.ru/20250630/belorussija-2026184447.html

В Белоруссии предотвратили взрывы на стратегических объектах страны

В Белоруссии предотвратили взрывы на стратегических объектах страны - РИА Новости, 30.06.2025

В Белоруссии предотвратили взрывы на стратегических объектах страны

Комитет госбезопасности Белоруссии предотвратил готовившийся взрыв на стратегических объектах стран, передает телеканал ОНТ. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T01:01:00+03:00

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии предотвратил готовившийся взрыв на стратегических объектах стран, передает телеканал ОНТ."Комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперация под названием "Гарпун". В итоге удалось вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы буквально взорвать белорусские стратегические объекты. Эта операция продолжалась 732 дня", — говорится в сообщении.Там также отмечается, что деструктивные силы после провала госпереворота в 2020 году не угомонились и вынашивают планы по силовой атаке на страну.Подчеркивается, что апогеем операции внешней разведки КГБ стала доставка в Белоруссию Павла Белютина. Другие подробности обнародуют позднее.Гостелеканал "Беларусь 1" сообщил 5 мая о задержании и доставке на территорию республики экстремиста Павла Белютина, который входил в группу, планировавшую атаку дронами на Белорусскую АЭС.Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек тогда заявил, что подробности этой операции будут представлены позже.В июле 2024 года выехавшая из Белоруссии и потом вернувшаяся назад оппозиционная активистка Ольга Тишкевич заявила в интервью телеканалу ОНТ, что представители радикальной белорусской оппозиции в Литве планировали нанесение ударов дронами по белорусской территории, а экс-ученый хотел распылить с воздуха радионуклиды. По ее словам, в частности, нанести удар БПЛА планировалось по Белорусской АЭС. Среди тех, кто вынашивал план атаки на энергетические объекты Тишкевич упоминала Белютина.

https://ria.ru/20250610/belorussiya-2022097359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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